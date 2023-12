Svetovni pokal v smučarski skokih je v polnem teku. Moške tekme si sledijo po ustaljenem ritmu, vsak konec tedna sta po dve tekmi. Orle ta vikend v Klingenthalu čaka že tretji delavni teden v tej sezoni, povsem drugače pa je pri ženskah, kjer tekmovalke nikakor ne morejo ujeti pravega tekmovalnega ritma. Skakalke so začele pretekli vikend v Lillehammerju, kjer se je na dveh tekmah najbolj izkazala Francozinja Josephine Pagnier. Da bo mlada skakalka prvič v karieri nastopila v majici vodilne v svetovnem pokalu, bo morala še malce počakati. Skakalke namreč že takoj po prvem delavnem koncu tedna čaka skakalni premor, saj v Klingenthalu ne bodo tekmovale, čeprav je bil sprva program drugačen.

Vse vlagajo za vzpostavitev novoletne turneje

Ob prvi predstavitvi tekmovalnega koledarja za sezono svetovnega pokala 2023/24 je bilo zapisano, da bodo skakalke in skakalci skupaj nastopali ta konec tedna v nemškem Klingenthalu. Pred začetkom sezone je prišlo do posodobitve koledarja in skakalke so ostale brez nastopa na Saškem v Nemčiji tik ob državni meji s Češko. »Nihče nam ni razložil, zakaj je do tega prišlo. Ženske se zelo trudimo, da bi bile enakopravne moškim. Želimo si večjega števila tekem, če se ne moremo že izenačiti z denarnimi nagradami, kar si tudi vsekakor želimo. Očitno bomo skakalke v tem športu vedno ostajale nekoliko v ozadju,« nad prosto soboto in nedeljo ni navdušena najboljša skakalka poletne sezone ​Nika Križnar.

»Za nas organizacija moških in ženskih tekem svetovnega pokala ne bi bila nobena težava. To smo si ves čas želeli, a je pred začetkom zimske sezone organizacijo umaknila Nemška smučarska zveza (DSV),« so nam organizatorji tekem v Klingenthalu zagotovili, da sami niso razlog za ženski tekmovalni premor. Nastali položaj so nam nato natančno obrazložili pri nemški krovni zvezi. »Drži, da smo si sprva želeli v Klingenthalu organizirati tekme v obeh kategorijah. Sedaj pa smo pri DSV vso svojo energijo in veliko denarnih sredstev vložili v organizacijo turneje Two Nights (nemškega dela novoletne turneje, op. p.), v želji, da bi bile tudi ženske v prihodnosti del prestižne turneje štirih skakalnic, kar bi bil naslednji korak k enakopravnosti ženskega skakalnega športa,« nam je na naša vprašanja odgovoril Stefan Schwarzbach, predstavnik Nemške smučarske zveze za stike z javnostjo.

Časa za novega organizatorja ni bilo

»Kot nam je jasno, nobena druga panožna zveza ni pripravljena investirati toliko denarja, kot to počne nemška. V Nemčiji delamo vse za popularnost vseh športov, tudi manj priljubljenih. Veliko denimo vlagamo tudi v nordijsko kombinacijo. Že ob predstavitvi prvega koledarja smo jasno povedali, da ob vzpostavitvi turneje Two Nights, ne bomo morali organizirati tekme v Klingenthalu, zato luknja v koledarju ne gre na naš račun. Ker bomo kasneje v Nemčiji organizirali tudi dvojni program v Willingenu, trenutno enostavno nismo v položaju, da bi tudi v Klingenthalu lahko imeli dvojni spored. Ker pa smo to napovedali že zelo zgodaj, tega ne smatramo kot umik od organizacije tekmovanja,« je še dodal Stefan Schwarzbach.

Poslane odgovore nemške zveze smo preverili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis), ki je odgovorna za vse tekme v svetovnem pokalu. »Pri Fis smo imeli vse do zadnjega v koledarju rezerviran termin za Klingenthal. Nemci so zelo pozno umaknili svojo organizacijo. Sicer smo poskušali najti novega organizatorja, a časa ni bilo dovolj,« nam je plat Mednarodne smučarske zveze pojasnil Miran Tepeš, pomočnik vodje tekmovanja v ženskih smučarskih skokih. »Pri Fis se trudimo, da bi bil koledar čim bolj zapolnjen. Je pa res, da imajo ženske v zadnjih letih veliko več tekem kot v preteklih letih in zato tovrstna luknja v koledarju ni tako huda. Eno bomo imeli tudi februarja, a v tistem delu sezone lahko to izkoristimo tudi za kakšen nadomestni termin, če bodo druge tekme kdaj odpadle,« je še dodal dolgoletni funkcionar v smučarskih skokih, ki bo naslednjič na delu šele prihodnji konec tedna v švicarskem Engelbergu. S pozitivnimi mislimi je zaključila tudi Nika Križnar: »Glede na to, da Slovenke v Lillehammerju nismo skakale najbolje, nam ta premor lahko pride celo prav. Sedaj imamo priložnost, da še malce treniramo in se nato pokažemo v najboljši luči«.

*** 27 posamičnih tekem imajo na koledarju v letošnji sezoni smučarske skakalke. Moški kolegi jih imajo predvidenih pet več.