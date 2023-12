V podporo Dodiku so shod pred sodiščem v Sarajevu napovedali predstavniki različnih veteranskih organizacij iz RS in številni strankarski funkcionarji iz Republike Srbske: delegacija Borčevske organizacije RS (BORS), organizacije Družine ujetih in padlih borcev ter pogrešanih civilistov, Zveza taboriščnikov, Zveza organizacij in društev vojnih invalidov, ženske žrtve vojne, veterani in starešine VRS, piše RTRS.

Predsednik Borčevske organizacije Vzhodno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak je za RTRS povedal, da »podpira institucije RS, še posebej institucijo predsednika Republike Srbske, ki je trenutno na udaru. Zato bodo prišli v Sarajevo danes reči: Čas je, da živimo v miru!«

Dodika bodo podprli tudi predstavniki Srbov v federaciji, velik del svetnikov lokalnih skupnosti in številni funkcionarji.

Dodikov odvetnik Goran Bubić je povedal, da se bodo glavne obravnave udeležili člani širše ekipe, med drugim odvetnika Goran Petronijević iz Beograda in Anto Nobilo iz Zagreba.

Dodik je obtožen kaznivega dejanja neizvrševanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, za kar mu grozi od šestih mesecev do petih let zapora.

Obsodilna sodba pomeni tudi samodejno prepoved opravljanja dolžnosti.