»IO SDS ocenjuje, da po razpravi na zadnji seji poslanske skupine SDS ni nikakršnega dvoma več, da aktualni poslanec SDS Anže Logar ustanavlja novo stranko,« so pri SDS zapisali v izjavi za medije. »IO SDS ocenjuje, da v obstoječih razmerah ni čas za drobitev demokratičnih sil, ampak je potrebno njihovo združevanje ter aktivno ustvarjanje programske alternative stagnaciji in kaosu, ki ga ustvarja levičarska vladna koalicija.«

Zapisali so še, da od poslank in poslancev, izvoljenih na kandidatnih listah stranke, pričakujejo, da bodo spoštovali voljo volivcev ter svoj poslanski mandat dokončali v okviru stranke, za katero so bili izvoljeni v državni zbor.

»V primeru, ko poslanec obstoječe stranke kljub danim zavezam volivcem in podpisani pogodbi tekom mandata ustanavlja novo stranko, ali ko se okrog t.i. novega obraza preformirajo obstoječe politične stranke, si volivci zaslužijo vsaj odprte karte,« so še zapisali. »Prikrivanje tega namena vse do zadnjih mesecev pred volitvami v politični prostor vnaša namerno načrtovano zmedo. V interesu volivcev in poštene volilne tekme je, da se različne alternative pravočasno in jasno predstavijo.«

Kljub ostrim besedam pa v izvršni odbor SDS ni predlagal izključitve Logarja iz stranke ali poslanske skupine. Njegove poteze sicer obžalujejo, končno odločitev prepuščajo njemu. »Ker po slovenski zakonodaji ni dopustno, da je državljan hkrati član dveh političnih strank, bo moral končno odločitev slej ko prej sprejeti poslanec sam,« so zapisali. »Zaradi poštenega odnosa do volivcev in do javnosti pa je treba vedeti, da nadaljnjih nastopov in stališč poslanca Anžeta Logarja ni mogoče več avtomatično šteti za stališča SDS, ampak za stališča nove stranke v nastajanju.«

Čez pol leta, 9. junija 2024, nas v Sloveniji čakajo evropske volitve. Stranka SDS je v zadnjih nekaj volitvah uspela pokazati, da ima dokaj zvesto volilno telo, s težavo pa zaradi polarizirajočega učinka predsednika SDS Janeza Janše privlači nove, bolj sredinske volilce. Anže Logar je na zadnjih predsedniških volitvah medtem pokazal, da ima potencial tudi onkraj volilne baze SDS. Nova stranka pod vodstvom Logarja bi slovenski desnici v teh okoliščinah lahko prinesla dodatne sedeže v evropskem parlamentu.

