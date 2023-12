Ljupče Palevski, ki je iz Severne Makedonije pobegnil prejšnji četrtek, iskali pa so ga tudi z mednarodno tiralico, je trenutno v izročitvenem priporu, je na včerajšnji izredni novinarski konferenci potrdil minister za notranje zadeve Severne Makedonije Oliver Spasovski. Moškega so tudi z mednarodno tiralico iskali zaradi suma ugrabitve in umora štirinajstletne Vanje Gorčevske ter 74-letnega frizerja Panča Žežovskega. »Nobenega dvoma ni, da je nekdo iz policije posredoval podatke u umorih Vanje in Panča, zato je osumljeni imel dovolj časa, da pobegne iz Makedonije,« je razkril minister.

Preberite še:

Pomoč očeta umorjene?

Po njegovih navedbah je notranje ministrstvo predložilo sto strani dolgo kazensko ovadbo, v kateri so dokazi o vpletenosti aretiranih. »Kazenska ovadba zajema pet oseb, od katerih je ena osumljena ugrabitve in umora, tri ugrabitve in sodelovanja pri umoru ter ena pomoči pri ugrabitvi,« je povedal Spasovski in dodal, da je zadeva zdaj v pristojnosti državnega tožilstva. Potrdil je, da je Palevski iz Severne Makedonije najprej pobegnil v Srbijo, nato pa prek Gradine prestopil v Bolgarijo, od koder je bila organizirana njegova pot v Turčijo.

Doslej je bilo aretiranih pet oseb, tri so vpletenost že priznale, ta četrti pa je Vanjin oče Aleksandar Gorčevski, ki ga sumijo, da je ugrabiteljem posredoval informacije o tem, kdaj bo dekle samo na poti v šolo, da jo lahko ugrabijo. Motiv naj bi bilo koristoljubje, saj naj bi se z odkupnino dokopal do denarja bivše žene, ki ga je imela od prodaje stanovanja. Trenutno je v priporu, sodelovanje z osumljenci pa zanika.