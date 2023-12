Dnevnikov izračun: koliko višji bodo zneski na položnicah za elektriko?

Čez dober mesec dni lahko gospodinjski odjemalci, predvsem pa gospodarski in industrijski pričakujejo višje zneske na položnicah za električno energijo. Čeprav vlada podaljšuje regulacijo maloprodajnih cen električne energije za gospodinjstva, bo cenovna kapica veljala le za 90 odstotkov porabljene elektrike. Za preostalih 10 odstotkov bomo odjemalci plačevali tržne cene, ki so od reguliranih višje za dve tretjini, smo izračunali na Dnevniku. Povprečni odjemalec bo tako z januarjem plačeval za približno 3,5 evra oziroma za pet odstotkov višjo položnico za elektriko, kot jo je septembra. Občutnejšo podražitev pa bo prinesel spremenjen način obračunavanja omrežnine, ki se obeta z julijem prihodnje leto. Na Dnevniku smo s pomočjo spletnega orodja preračunali, kako bo to vplivalo na stroške treh fiktivnih odjemalcev z zelo konkretnimi porabami in priključnimi močmi.