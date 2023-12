Orban je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, podkrepil svoje nasprotovanje začetku pristopnih pogajanj EU z Ukrajino, ki se že 21 mesecev sooča z rusko agresijo.

Michela je pozval, naj voditelji sedemindvajseterice na decembrskem zasedanju Evropskega sveta ne sprejemajo odločitve o začetku pogajanj o članstvu Ukrajine, saj bi »očitno pomanjkanje soglasja neizogibno povzročilo neuspeh«. Po Orbanovem prepričanju se mora vrh izogibati temu »kontraproduktivnemu scenariju zavoljo enotnosti, naše najpomembnejše pridobitve«, je razvidno iz pisma, ki ga je danes objavil bruseljski spletni bilten Politico.

Madžarski premier pri tem še opozarja, da pomeni priporočilo Evropske komisije o začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino »konec širitvene politike EU kot objektivnega instrumenta, ki temelji na zaslugah«. Prepričan je, da je treba razviti »nove možnosti« in opraviti »strateško razpravo o splošnem pristopu in politikah do Ukrajine«.

Orban že več tednov zatrjuje, da Ukrajina, ki so sooča z rusko agresijo, ni pripravljena na začetek pogajanj o članstvu v EU. Svoje stališče je med drugim delil tudi v nedeljskem zapisu na družbenem omrežju X, ko je dejal, da je predlog Evropske komisije o pristopu Ukrajine k EU »neutemeljen in slabo pripravljen« in da »zanj ni mesta na dnevnem redu« decembrskega vrha EU.

Evropska komisija je v začetku prejšnjega meseca priporočila začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino. Sedaj mora o tem soglasno odločiti vseh 27 držav članic EU.

Orbanove izjave postavljajo pod vprašaj potrebno soglasje sedemindvajseterice in pred vrhom EU sprožajo precej pomislekov v Bruslju.

Predsednik Evropskega sveta Michel, ki se bo ta teden v Pekingu udeležil vrha EU in Kitajske, naj bi skrajšal obisk in se po prvem dnevu srečanj v četrtek vrnil v Bruselj, da bi nadaljeval pogovore z voditelji EU o nadaljnjih korakih, je povedal neimenovani uradnik za Politico.

Orban je sicer pred časom zanikal, da bi bilo madžarsko nasprotovanje začetku pristopnih pogajanj s Kijevom povezano s tem, da Bruselj blokira sprostitev evropskih sredstev Budimpešti zaradi domnevnega kršenja vladavine prava in človekovih pravic.