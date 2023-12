Kot so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije, so ocenjevalci v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira gospodarsko ministrstvo, opravili 16 voženj v Ljubljani, Mariboru in slovenski Istri. Ocenjevali so postopek naročila, natančnost napovedi prihoda, prijaznost voznika, čistočo avtomobila, način vožnje in počutje v avtomobilu, načine plačila ter izdajo računa. Eno vožnjo so ocenili kot zelo dobro, šest jih je prejelo oceno dobro, sedem se jih je izkazalo za povprečne, dve sta zaradi res slabe izkušnje dobili oceno nezadovoljivo.

»Ocenjevalci so za vožnjo na splošno največ plačali v slovenski Istri. V piranski občini so za enako razdaljo plačali enkrat več kot v Ljubljani. Za najdražjega se je izkazal taksist iz vrste na parkirišču pred zgradbo na letališču Brnik. Vožnja do središča Ljubljane je stala skoraj 70 evrov, voznik je po avtocesti vozil 70 kilometrov na uro in medtem ob priprtem oknu kadil elektronsko cigareto ter zaračunal vsak kos prtljage,« so opisali in dodali, da je vožnja iz Ljubljane do letališča z ljubljanskim ponudnikom, ki so ga naročili po aplikaciji, stala manj kot 30 evrov.

Kot negativne izkušnje so ocenjevalci navedli nezmožnost plačila s plačilno kartico v taksijih zunaj Ljubljane. Vozniki prav tako niso vedno upoštevali prometnih predpisov, licence pa imajo (razen nekaterih izjem) nekje pospravljene. Opazili so tudi, da ima večina taksistov cenike prilepljene na sovoznikovem senčniku, kar pomeni, da so slabše vidni, taksimeter pa je pogosto skrit za prestavno ročico.

Med pozitivnimi izkušnjami iz ocenjevanja našteli hitro odzivnost klicnih centrov, dobro delovanje aplikacij, ki sicer ne omogočajo neposrednega plačila, dovolj točno napoved prihoda taksijev ter to, da so jih z eno izjemo taksiji peljali po najbolj optimalni poti.

Ocenjevalci so opozorili na dejstvo, da bo potrošnik kljub tekoči vožnji po mestu plačal tudi za delež čakalne ure, ki jo taksist začne zaračunavati takoj, ko hitrost pade pod določeno vrednost. »V Ljubljani so denimo na računu odkrili, da so jim med osemminutno vožnjo zaračunali šest minut čakanja,« so še navedli.