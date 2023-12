»Najprej, za mano je najlepši dan mojega življenja ob rojstvu otroka, današnji obračun pa je bil prav tako velik vrtiljak čustev. Žalosten sem, ker tekme nismo dobili, toda močno smo se potrudili. Ekipa je bila v tretji in zadnji četrtini impresivna. Večkrat moramo igrati tako, in če bomo, bomo dobili veliko tekem,« je po porazu na novinarski konferenci dejal novopečeni očka.

Luka Doncic says he had the happiest day of his life with his daughter Gabriela being born and is "so sad" the Mavs couldn't quite pull off the win against the Thunder: "First of all, it was the happiest day of my life. I got the baby, but then today's game was a big… pic.twitter.com/gYvFSGu3Sv — Grant Afseth (@GrantAfseth) December 3, 2023

Svoji hčerki je posvetil tudi športne copate, ki so bili tokrat v rožnatih odtenkih s pripisom Gabriela in srčkom.

Paying homage to his newborn daughter, Luka Dončić donned a new PE colorway of the Jordan Luka 2. The beige base of the shoe was complemented by pink accents and the name “Gabriela” (LD’s daughter) inscribed on the shoe. 📸: Glenn James & @NickkWhitepic.twitter.com/pJ8ipk2mpH — Luka Donkicks (@LukaDonkicks) December 3, 2023

Dotaknil se je tudi delnega izida 30:0 na začetku zadnje četrtine. Po podatkih lige NBA od leta 1996/97, ko so začeli bolj podrobno meriti statistiko, še nobeni ekipi ni uspel takšen delni izid. Pred tem je ta čast pripadala Cleveland Cavaliers v obdobju, ko je zanje igral LeBron James. V začetku decembra 2009 so proti Milwaukee Bucks dosegli 29 zaporednih točk.

»To je bil nor preobrat. Igrali smo z veliko energije kljub številnim manjkajočim košarkarjem. Tekma je bila težka, a vrnili smo se in na koncu skoraj zmagali. Kot sem že dejal, sem žalosten, ker nismo zmagali. Vseeno je bila to dobra predstava ekipe,« je dodal Dončić.

Po statističnih podatkih portala StatMuse še nihče v ligi NBA ni na eni tekmi dosegel več kot 36 točk, 15 skokov, 18 podaj ob dveh ukradenih žogah, dveh blokadah in petih zadetih trojkah. Slovenski as je to sezono pri povprečjih 31,4 točke, 8,4 podaje in 8,4 skoka na tekmo.

Ljubljančan je po prostem večeru proti Memphis Grizzlies tokrat odigral 45:59 minute, izpustil je le dobri dve minuti. Ob koncu dvoboja so slovenskega asa vznejevoljili tudi koraki, ki naj bi jih napravil v eni od odločilnih akcij.

»Bržčas so res bili koraki, toda takšnih primerov je po mojem mnenju na vsaki tekmi v NBA vsaj 20. Minuto in pol do konca soditi takšne korake prvič na tekmi ... to ne gre. Tudi v naslednjem napadu podobne situacije niso označili kot korake, kar me precej razjezi,« je še dodal slovenski zvezdnik.

Veliko njegovih današnjih podaj, do osebnega rekorda v NBA so mu sicer zmanjkale tri podaje, je v točke pretvoril novinec Dereck Lively. Tudi zanj je imel Dončić nekaj spodbudnih besed. »Izjemno. Tudi če me boste vsakič vprašali o tem, vam bom odgovoril enako. Za prvo leto v ligi je izjemen in tako bo tudi skozi celotno njegovo kariero,« je novinarsko konferenco sklenil 24-letnik.

Dončića naslednja tekma v ligi NBA čaka v noči s srede na četrtek, ko bo v Dallasu gostovala zasedba Utah Jazz. Na zahodu so Mavericks z izkupičkom 11 zmag in osem porazov trenutno šesti.

Dončić ob vrnitvi s trojnim dvojčkom, a s porazom proti Oklahomi

Dallas je dvoboj dobro odprl, a je nato Oklahoma vodila tako rekoč celoten dvoboj in imela na začetku zadnje četrtine kar 24 točk naskoka (111:87). Nato pa je na sceno stopila domača zasedba, ki je ta zaostanek po neverjetnem delnem izidu 30:0 obrnila v prednost s 117:111 pred zadnjimi štirimi minutami.

Zgolj v tem času je Dončić dosegel 14 točk in sedem asistenc, nato pa se je tako Slovencu kot ostalim soigralcem pri Dallasu znova ustavilo. Vodili so še s 120:116, a v zadnjih dobrih dveh minutah niso dosegli niti koša, kar je letos zanesljivo moštvo Thunder izkoristilo in vpisalo 13. zmago. Za Dallas je bil to na 19. tekmi osmi poraz.

Dončić je s rožnatimi športnimi copati, na katerih je bil zapis Gabriela v čast pred kratkim rojene hčerke, v 45:59 minute na parketu dosegel 36 točk, 15 skokov in 18 podaj. Iz igre je zadel 11 od 22 metov, od tega pet od 13 za tri točke. Manj natančen je bil s črte prostih metov (9/14), v statistiko pa vpisal še po dve blokadi in ukradeni žogi, izgubil pa jih je sedem.

Ob odsotnosti Kyrieja Irvinga in Tima Hardawayja sta strelsko breme pri Dallasu prevzela Derrick Jones s 24 in novinec Dereck Lively (16 skokov) z 20 točkami. Pri gostih je kar osem košarkarjev preseglo dvomestno število točk. Največ, 23, jih je dosegel Jalen Williams. Prvi zvezdnik Thunder Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 17 točk in ukradel pet žog.

Naslednja tekma Dallas v sklopu tekem medsezonskega turnirja čaka v noči s srede na četrtek proti Utah Jazz.