Izvršni direktor Planet TV Pavel Stantchev je ob imenovanju Urbanije izrazil prepričanje, da bo novi odgovorni urednik skupaj z ekipo informativne oddaje Planet 18 to vodil v »nadaljnjo rast, saj gledalci želijo spremljati neodvisno, strokovno poročanje, na način, ki jim je blizu«.

Urbanija sicer na omenjeno funkcijo prihaja z mesta direktorja Televizije Slovenija (TVS), kamor ga je julija lani imenoval takratni generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough. Urbaniji je mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Od takrat je televizijo vodil kot vršilec dolžnosti, dokler ga sedanje vodstvo RTVS po predhodnem soglasju sveta RTVS s te funkcije ni razrešilo avgusta letos. Očitali so mu hujšo kršitev pri prenosu pooblastil.

Njegov mandat na čelu televizije je sicer med drugim minil v znamenju opozoril zaposlenih o pritiskih na novinarsko in uredniško avtonomijo ter pozivov k nujnosti politične nepristranskosti in zasledovanju javnega interesa.

Pred prihodom na RTVS je Urbanija v tretji vladi predsednika SDS Janeza Janša vodil vladni urad za komuniciranje (Ukom), njegov mandat na čelu urada pa so med drugim zaznamovali obdobje več kot 300 dni prekinjenega financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) v nasprotju z določili zakona ter analize poročanja RTVS.

Tudi zaradi naštetega v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ocenjujejo, da je imenovanje Urbanije na mesto odgovornega urednika informativnega programa Planet TV v posmeh novinarstvu in poslanstvu zavezanosti javnosti. Kot so zapisali v odzivu, je društvo že ob imenovanju Urbanije na mesto direktorja TVS julija lani opozorilo na konflikt interesov in nespodobnost prehajanja iz političnega piara na odgovorne medijske funkcije.

Ob tem so spomnili še, da je Urbanija na mestu direktorja TVS vršil nedopustne pritiske na zaposlene, kar 38 jih je prejelo opomine pred odpovedjo zato, ker so izrazili solidarnost s kolegom. Standardi informativnega programa so v njegovem mandatu padli skupaj z gledanostjo, zaposleni so zahtevo po novinarski in uredniški avtonomiji izrazili s stavko, so dodali. Upanje, da bo Planet TV pod uredniško taktirko Urbanije delal neodvisno in strokovno, v DNS zato polagajo v novinarke in novinarje in jih pozivajo k doslednemu spoštovanju novinarskih standardov, zapisanih v Kodeksu novinarjev Slovenije.