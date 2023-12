#intervju Ida Nielsen,​ basistka: Prince je govoril z glasbo, Prince je bil glasba

Najverjetneje za dansko basistko Ido Nielsen ne bi slišali, vsaj v tej meri ne, če je ne bi leta 2010 glasbeni genij Prince povabil k sodelovanju. S tem so se ji odprla vrata v glasbeni svet v velikem obsegu, čeprav je Ida še vedno ohranjala stike s svojo skupino The Funkbots, kjer se je po pevčevi smrti avtorsko močno razmahnila. Z njo je realizirala šest celovečernih albumov in oddelala veliko turnej po vsem svetu. Pri tem si ne dela utvar, da je njena večja prepoznavnost vezana prav na njeno sodelovanje s Princeom najprej kot del skupine The New Power Generation, pozneje pa kot 3RDEYEGIRL. »Če se mi ne bi zgodil Prince, bi funk igrala pretežno na Danskem in v Skandinaviji,« priznava brez dlake na jeziku. Poznavalci popularne glasbe pa seveda vedo, da kdor koli, ne glede na veliko ime, ni mogel igrati z izjemo natančnim glasbenim perfekcionistom. Danes jo marsikatera preštevanja umeščajo med deset najboljših basistk na svetu.