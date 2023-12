Vsako generacijo zaznamuje tudi glasba

Zato ker znajo narediti žur in je na poskok, je najpogostejši odgovor najstnikov in od njih nekoliko starejše mladine, ko pogovor nanese na priljubljenost novodobne narodnozabavne glasbe med njihovo generacijo. Zgodila se je zamenjava generacije, kar se pozna tudi v glasbenem okusu. Glasba, ki je generacija njihovih staršev ni jemala pretirano v obzir, je med mladimi v zadnjih nekaj letih postala izjemno popularna. Veselice so polno obiskane, prebila se je na brucovanja in osrednje študentske prireditve.