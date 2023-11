Šolska ura iz Devina in Mostarja

Ustanavljanje mednarodne šole United World College (UWC) v Mostarju pred skoraj dvajsetimi leti je bil velik izziv. V takrat (in še danes razdeljenem) Mostarju je takšna šola pomenila skupno šolanje otrok srbske, hrvaške in bošnjaške narodnosti. V BiH takšnega šolanja ne poznajo, saj se otroci šolajo v ločenih šolah. Takšnemu šolanju pravijo tudi »dve šoli pod isto streho«. V isti zgradbi se ločeno izvajata različna programa; v Mostarju hrvaški in bošnjaški. Ponekod otroci prihajajo v šolo v ločenih vhodih, pouk pa se začne ob različnem času, da ne pride do »mešanja«. Najbolj »čista« je rešitev, kjer šolanje poteka v različnih zgradbah in se šolajo otroci iste nacionalnosti.