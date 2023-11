Letošnja zmagovalka je bila zgrajena pred nekaj manj kot 50 leti (natančneje leta 1975) in je bila v zadnjih letih (2021) deležna različnih in velikih investicijskih obnov, in sicer: toplotne izolacije sten, menjave večine oken, obnovitve fasade, toplotne izolacije podstrešja in strehe ter obnove ogrevalnega sistema. Omeniti gre še urejenost skupnih notranjih prostorov, natančneje čistočo, urejeno oglasno desko, ograjo stopnišča, prebarvane in čiste stene, urejene in pospravljene hodnike, enotne poštne nabiralnike, enotnost oblike zvoncev in domofonov, dvigala. Na hodnikih in v skupnih prostorih se uporablja senzorna luč (zaznavanje gibanja). Večstanovanjska stavba ima notranjo in zunanjo kolesarnico ter prosto intervencijsko pot. Urejeno je skupno zbirno mesto za odpadke. Večstanovanjska stavba je lahko zgled drugim stavbam v soseski in je prejemnica prvega tovrstnega priznanja na območju Četrtne skupnosti Dravlje.