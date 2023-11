Po podatkih, objavljenih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so v ponedeljek ob 495 hitrih testih in 307 PCR-testih potrdili 175 okužb s koronavirusom. Ocenjeno število aktivnih primerov okužb s koronavirusom znaša 1567.

»Tisti, ki zbolijo z lažjo obliko covida-19 ali drugo respiratorno okužbo, se ne oglasijo v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva, saj ob prehladu in blagi virozi ne potrebujejo zdravstvenega nasveta ali bolniškega staleža. Ocena, koliko je v celoti covid-19 v slovenski populaciji, je zato negotova,« pravijo i na NIJZ.

Največ uradno potrjenih primerov covida-19 je po navedbah inštituta pri starejših od 65 let, sledijo odrasli, relativno malo potrjenih okužb je med šolskimi otroci in mladostniki, kar pa ne pomeni, da covid-19 v tem segmentu populacije ni. Glede na to, da resnost in verjetnost neugodnega poteka covid-19 narašča s starostjo, predvidevajo, da je prijav pri otrocih in mladostnih malo, ker covid-19 prebolijo zlahka, medtem ko starejši potrebujejo zdravstveno oskrbo. Mlajši se tudi ne testirajo ali pa se testirajo sami oziroma jih doma testirajo starši, ocenjujejo na inštitutu.

Pojavljajo se tudi primeri trebušne gripe

Novembra so zaznali tudi primere »trebušne gripe«. Pojavljajo se primeri rotavirusnih, norovirusnih, adenovirusnih in drugih virusnih okužb prebavil, ki značilno krožijo v tem obdobju leta, so pojasnili. Virusi, ki povzročajo akutne okužbe dihal, se prenašajo s kužnimi kapljicami ob kihanju, kašljanju, glasnemu govorjenju na razdalji do enega metra. To pomeni, da moramo biti za prenos respiratornih virusov blizu okuženega, da se nalezemo.

Prenos okužb lahko preprečimo z dobrimi higienskimi navadami, svetujejo na NIJZ. S tem zaščitimo tudi skupine ljudi, pri katerih lahko posledice okužbe dihal potekajo težje - to so oskrbovanci domov za starejše občane, starejše osebe, kronični bolniki, majhni otroci, nosečnice, osebe z izjemno povečano telesno težo, so poudarili.

Okuženi s koronavirusom naj ne hodijo v lekarne

Lekarniška zbornica Slovenije opozarja, naj okuženi s koronavirusom ne hodijo v lekarne, v primeru ostalih akutnih okužb dihal pa naj se zaščitijo z masko. V zadnjem času namreč opažajo, da bolni posamezniki obiskujejo lekarne. Vse uporabnike lekarniških storitev pozivajo, naj se ustrezno zaščitijo z masko, če so bolni. Vse pa pozivajo, naj si ob vstopu v lekarne razkužijo roke, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pozitivnim na koronavirus priporočajo, da zdravila zanje prevzamejo zdrave osebe ali pa da pokličejo v lekarno. Za nemoteno delovanje lekarn in preskrbo z zdravili morajo namreč zagotoviti varnost tako pacientov kot zaposlenih. V nasprotnem primeru bodo primorani v zapiranje lekarn zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih, so opozorili.