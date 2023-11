Delavci Pošte Slovenije so se, kot so napovedali, danes zbrali na protestnem shodu, s katerim želijo opozoriti na zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje pošt oziroma njihovo preusmerjanje v pogodbene pošte ter netransparentno komunikacijo vodstva. Kot pravijo v Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije, naj bi nadzorni svet Pošte Slovenije načrt za zmanjševanje števila zaposlenih že potrdil, vendar naj sindikati o tem uradno ne bi bili obveščeni.

»Naše zahteve so zelo jasne. Predvsem bomo zahtevali kakovostnejši socialni dialog, zahtevali bomo, da se ne samo odpušča, ampak da se dodatno zaposluje, zahtevali bomo, naj vodstvo absolutno preneha zapirati pošte in s spreminjati pošte v pogodbene pošte, in da se z ministrstvom za gospodarstvo končno začnemo pogovarjati o tem, kako se bo subvencionirala javna služba na Pošti Slovenije«, je povedala generalna sekretarka Saška Kiara Kumer.

Obširneje smo o razlogih za nezadovoljstvo med zaposlenimi na Pošti Slovenije pisali že včeraj.

Vodstvo Pošte očitki sindikata presenečajo

Na Pošti Slovenije pravijo, da jih očitki sindikata presenečajo, saj se, kot pravijo, vedno trudijo za jasno in transparentno komunikacijo ter socialni dialog. Ocenjujejo, da razlogi za povečano sindikalno dejavnost ležijo drugje, v prihajajočih decembrskih volitvah v Svet delavcev.

V poslovodstvu so zapisali, da še vedno zaposlujejo in da se trudijo pridobiti nove sodelavce. »Trenutno aktivnih kar 197 zaposlitvenih postopkov,« so zapisali in dodali, da bodo še naprej skrbeli za nemoten dostop do vseh poštnih storitev, ne glede na racionalizacijo in spremembe na področju delovanja poštnih poslovalnic. Ob tem poudarjajo, da niso seznanjeni s konkretnimi primeri kakršnih koli kršitev s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov in postopkov sprejema aktov delodajalca ter zaviranja sindikalnega dela.

Kot pojasnjujejo, je povišanje plač in njihovo usklajevanje z inflacijo določeno v podjetniški kolektivni pogodbi in bo izvedeno v začetku prihodnjega leta. Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije je po navendah poslovodstva leta 2021 znašala 1690,64 evra, septembra letos pa 1980,15 evra, kar pomeni, da so se plače v tem obdobju zvišale za 17,1 odstotka, medtem, ko je inflacija v tem obdobju znašala 16,7 odstotka. Povprečne plače v Pošti Slovenije naj bi bile za 5,5 odstotka višje kot so povprečne plače v poštno kurirski dejavnosti.

Na Pošti Slovenije pravijo, da bo izplačilo poslovne uspešnosti ob koncu leta za 30 odstotkov višje kot v lanskem letu in bo znašalo 350 evrov bruto, 562 zaposlenih pa bo na podlagi pravilnika o delovni uspešnosti konec leta prejelo za pet odstotkov višjo osnovno plačo.