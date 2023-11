V prvem krogu so tako Ljubljančani kot odbojkarji iz Rzewzowa izgubili, toda če je bil poraz slovenskih državnih prvakov proti lani najboljši italijanski ekipi Itas Trentinu pričakovan, je bil poraz Poljakov, čeprav so igrali s Toursom, vendarle presenečenje. Poljaki so že včeraj prišli v Ljubljano, kar samo govori o tem, da v sredo ne mislijo ničesar prepustiti naključju.

»Resovia je resda izgubila doma, vendar proti francoskemu prvaku, zato ne moremo reči, da se je zgodilo nekaj, kar je bilo nemogoče predvideti. Res pa je, da že od začetka sezone niha v svoji igri, v prvih štirih krogih je tudi dvakrat izgubila, vendar je z vrnitvijo francoskega korektorja Stephena Boyerja njihova igra drugačna. Prepričan sem, da se bodo prej ali slej vrnili v svoj ritem, tako so v nedeljo v gosteh premagali Czestochowo, jasno pa je, da si še enega spodrsljaja v ligi prvakov ne smejo privoščiti,« je dozdajšnje igre lani tretjeuvrščene poljske ekipe komentiral Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev, ki so v Trentu izgubili z 1:3, v četrtem nizu s 24:26. »Žal mi je, da nismo izkoristili priložnosti, da bi osvojili vsaj točko, kar bi se realno lahko zgodilo. Kaj bi bilo potem v petem nizu, ne ve nihče, ampak ne glede na vse, smo z začetkom lige prvakov lahko zadovoljni,« se je Gačič na kratko dotaknil uvodnega gostovanja v ligi prvakov. »Prva tekma nam je pokazala, da smo na pravi poti in to nam daje upanje tudi za nadaljevanje v ligi prvakov. Dobro nam je znano, proti komu bomo igrali v sredo. Poznamo statistiko igralcev Resovie, vemo, kdo igra, kakšne so menjave, od kje nam preti največja nevarnost,« pa je v pričakovanju obračuna z lani tretjo ekipo poljskega prvenstva dejal Nikola Gjorgiev, kapetan ACH Volleyja.

Dvorana Tivoli bo v sredo po besedah vodstva ljubljanskega kluba razprodana, saj je bilo včeraj na voljo le še nekaj vstopnic. Zagotovo bi to lahko bil dodatni motiv za mlado ljubljansko ekipo, ki je pred prvo tekmo lige prvakov ostala brez drugega organizatorja igre Primoža Mejala, s katerim so sporazumno prekinili pogodbo. Namesto njega je zdaj v vlogi drugega podajalca izkušeni Rok Satler, sicer pomočnik glavnega trenerja. »Malce me skrbi, da je v naši ekipi kar nekaj igralcev, ki do zdaj še niso igrali pred polnim Tivolijem, vendar bomo starejši igralci, tako kot smo v Trentu, poskrbeli, da se bodo sprostili in pokazali vse, kar znajo. Znajo pa navkljub mladosti veliko. Če bodo igrali sproščeno, mi starejši pa kot v Trentu ali še boljše, se lahko nadejamo niza, morda tudi zmage,« je optimistično razpoložen odlični makedonski korektor, ki tretjo sezono nosi oranžni dres Ljubljančanov.

Eden od zvezdnikov ekipe iz Rzeszowa je zagotovo Klemen Čebulj, ki po mnenju Gjorgieva sodi med deset najboljših sprejemalcev na svetu, potem so tu še Boyer in njegov rojak Yacine Louati, oba olimpijska prvaka, Fabian Drzyzga, Pawel Zatorski, eden najboljših liberov na svetu Karol Klos in Jakub Kochanowski, ki so poljski reprezentanti, Američan Torey DeFalco… Trener je Italijan Giampaolo Medei. »Prepričan sem, da bodo tekmo začeli v najmočnejši zasedbi. Ena glavnih nevarnosti za nas bo njihov servis, potem so po sprejemu zelo nevarni ob prvem napadu, zato jih bomo morali čim bolj potisniti stran od mreže, ker sta Kuchanowski in Klos zelo neugodna na sredini, potem so tu v napadu Boyer, Čebulj in DeFalco. Ampak tudi proti Trentinu smo vedeli, kaj moramo narediti, če želimo priti do svoje igre, v čemer smo bili deloma uspešni in podoben načrt bo tudi v sredo. Pomembno bo, da izkoristimo trenutke, ko njihova igra ne bo najboljša,« pot do morebitnega presenečenja vidi Gačič.