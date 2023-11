Čeprav so jih močno omejili ukrepi zaradi takratne pandemije koronavirusa, ima slovenska košarkarska reprezentanca na olimpijske igre leta 2021 v Tokiu lepe spomine. Najprej je v kvalifikacijah v Kaunasu v finalu ugnala Litvo pred polno dvorano domačih navijačev, nato pa je na Japonskem skoraj prišla do odličja, ko je osvojila četrto mesto. Želja pri slovenskih reprezentantih, da bi drugič nastopili na največjem športnem dogodku na svetu, je ogromna, a jih do Pariza, kjer bodo olimpijske igre prihodnje leto, čaka težka pot. Žreb kvalifikacijskih skupin je določil, da bo Slovenija od 2. do 7. julija igrala v Atenah v Grčiji. V skupini A bosta njena tekmeca Nova Zelandija in Hrvaška, v skupini B pa so Egipt, Grčija in Dominikanska republika. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine bosta na sporedu polfinalna dvoboja (A1 – B2 in A2 – B1), veliki finale pa bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Na olimpijski turnir se bodo uvrstili še zmagovalci preostalih treh turnirjev, ki bodo potekali v Valencii v Španiji, Rigi v Latviji in San Juanu v Portoriku. To bodo hkrati zadnji štirje udeleženci olimpijskih iger, na katere so že uvrščene Francija kot gostiteljica, Nemčija ter Srbija kot najvišje uvrščeni evropski ekipi z letošnjega svetovnega prvenstva v Aziji, Kanada in ZDA kot najboljši predstavnici Amerik na svetovnem prvenstvu ter ekipe Japonske, Avstralije in Južnega Sudana kot vodilne na svojih celinah. Ker je bila Slovenija pred žrebom uvrščena v prvi boben skupaj s Španijo, Latvijo in Litvo, je bilo že vnaprej jasno, da lahko igra le v Grčiji ali Portoriku. Ples kroglic ji je določil Atene, natančneje Pirej. Na papirju bi imela precej lažje delo v Portoriku, kjer je pristala Litva, ob njej pa bodo igrale še Mehika, Slonokoščena obala, Italija, gostitelj in Bahrajn.

»Skupina je zelo težka, prav tako celoten turnir, na čelu z Grki, nami in Hrvati. Na zadnjem svetovnem prvenstvu smo vsi tudi videli, česa je zmožna Dominikanska republika. Štiri ekipe so na zelo visoki ravni. Počakati bo treba na to, v kakšni postavi se bomo zbrali. Dobra stvar je, da je Grčija lahko dostopna za naše navijače. Pričakujem, da se bodo v čim večjem številu zbrali v Pireju, saj so naš šesti igralec in z njimi lahko pridemo do drugega zaporednega nastopa na olimpijskih igrah,« razmišlja Klemen Prepelič. »Igrali bomo v Pireju, skupina je zelo težka. Vseeno bomo tja odšli optimistično in gledali samo na vsako naslednjo tekmo. Upam, da se bomo spet uvrstili na olimpijske igre. Imamo lepe spomine na Kaunas pred igrami v Tokiu. Tudi v Litvo smo odpotovali z mislijo na zmago, čeprav smo tudi takrat vedeli, da bo težko. Grki so doma zelo dobri, vse ekipe ciljajo na olimpijske igre. Upam, da bodo vsi fantje zdravi in se bomo lahko maksimalno dobro pripravili na turnir ter se skušali še enkrat uvrstiti na igre,« pa pravi Zoran Dragić.