Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Mitja Bartolme je predstavil zaključke obsežne kriminalistične preiskave, ki se je končala prejšnji teden. Šlo je za gospodarski kriminal, oškodovani sta dve podjetji in še štiri fizične osebe, osumljenih pa je 12 ljudi, od tega 11 slovenskih državljanov in en tujec. Preiskavo so kriminalisti začeli konec leta 2022. In kaj so počeli osumljeni?

S ponarejenimi dokumenti so šli do bančnih uslužbencev in jih prepričali, da so direktorji podjetij oziroma zastopniki. In tako so kar na bankah dvigovali denar, ki ni bil njihov. Ali pa so v imenu podjetja najeli kredit in si ga potem nakazali sebi oziroma na bančne račune v tujini. Glavni je bil neki 56-letnik, ki se s tovrstno dejavnostjo ni ukvarjal prvič. Kriminalisti so ga pridržali, preiskovalni sodnik pa ga je poslal v pripor. Skupaj so si nabrali za več kot milijon evrov protipravne premoženjske koristi, v enem samem primeru več kot pol milijona, kriminalisti pa so uspeli zavarovati 600 tisoč evrov tega premoženja. Članom združbe sicer očitajo kazniva dejanja goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Več kot 30 njih. Za prvi dve je najvišja zagrožena kazen 8 let zapora, za ponarejanje listin pa do treh let. V hišnih preiskavah so našli tudi nekaj droge, pištolo, atomatsko puško, avtomatsko pištolo in skoraj 600 nabojev.