#intervju Sebastijan Pregelj​, pisatelj: Zgodovine ne znamo napisati do konca, ne znamo dati pike​

Sebastijan Pregelj je avtor osmih romanov, štirih zbirk kratkih pripovedi in enajstih knjig za mlajše bralce. Čeprav je prvi roman napisal šele po tridesetem letu starosti, je nemudoma osvojil slovenske bralce in pobral mnoge nagrade ter nominacije. Njegov zadnji roman nosi naslov Beli konjiček. Roman, za katerega se sprva zdi, da gre le še za enega izmed mnogih romanov na temo druge svetovne vojne, se kmalu izkaže, da to ni.