Zmaga Dallasa v Kaliforniji je bila glede na potek srečanja izjemno tesna. V zadnji del so Teksašani krenili z navidez zanesljivo prednostjo 91:71, a gostiteljem dovolili, da so 1:51 minute pred koncem izenačili na 99:99.

Po zgrešenem metu Granta Williamsa je LeBron James poskrbel celo za vodstvo domačih s 101:99, na nasprotni strani je nato trojko zgrešil še Dončić, roka pa se je nato pri metu izza črte zatresla tudi Jamesu.

Odločitev je padla 22 sekund minute pred koncem, ko je Dončić ustvaril prostor za Kyrieja Irvinga in zabeležil osmo podajo. Irving je namreč poskrbel za minimalno prednost Dallasa, ko je hladnokrvno zadel svojo četrto trojko nedaleč od klopi tekmecev. Nato je Dončić tik pred koncem prestregel še slabo podajo Jamesa, prekršek domačih pa je Irving kaznoval z uspešno izvedenima prostima metoma.

Irving je za Dallas, ki je v zadnji četrtini zadel le tri mete iz 19 poskusov, dosegel 28 točk, Josh Green pa 15. Pri Los Angelesu, ki je zadnji del igre dobil s 30:13, je James dosegel 26 košev, Anthony Davis pa ob 10 točkah tudi 14 skokov. Dallas bo naslednjo tekmo igral v soboto, ko bo gostoval pri Los Angeles Clippers.

Vodilna ekipa lige ostaja Boston, ki je s 119:116 premagal Milwaukee. Jaylen Brown (26), Jayson Tatum (23) in Kristaps Porzingis (21) so presegli mejo 20 točk. Pri Milwaukeeju sta izstopala Brook Lopez z 28 točkami in Giannis Antetokounmpo, ki je 21 točkam dodal 13 skokov.

Za Bostonom na lestvici lige sledita najboljši ekipi zahodnega dela, Minnesota Timberwolves, ki je Philadelphio 76ers z 31 točkami Anthonyja Edwardsa odpravila s 112:99, in Oklahoma City Thunder, ki je s 116:102 ugnala Chicago Bulls. Trem vodilnim moštvom sledi šest ekip s po desetimi zmagami in petimi porazi, med katerimi je tudi Dallas.

Poraženi so bili branilci naslova, na Floridi so Orlando Magic premagali Denver Nuggets s 124:119. Reprezentant nemških svetovnih prvakov Franz Wagner (27) in Paolo Banchero (23) sta skupaj zadela 50 točk za zmagovito domačo zasedbo, ki je devet točk zaostanka iz začetka zadnje četrtine pretvorila v zmago. Srbski zvezdnik prvakov Nikola Jokić je bil prvi strelec tekme, ko je zabeležil trojni dvojček s 30 točkami, 13 skoki in 12 podajami.

V San Antoniu, kjer je košarkar Los Angeles Clippers Kawhi Leonard proti svojim nekdanjim soigralcem nanizal 26 točk za zmago Clippers s 109:102, se je zgodil nenavaden dogodek. Trener domačih Gregg Popovich je v začetku druge četrtine prišel do sredine igrišča, vzel mikrofon na prostoru za uradne osebe in pozval gledalce, da naj ne skandirajo proti Leonardu. Francoski zvezdniški novinec Victor Wembanyama je bil prvi strelec Spurs z 22 točkami.