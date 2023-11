Finci so postali prvi polfinalisti Davisovega pokala. Ekipno moško teniško tekmovanje najboljših osmih reprezentanc poteka v Malagi, prvi vrhunec pa bo že danes popoldne, ko bo v areno stopil prvi igralec sveta Novak Đoković. Srb ima s svojo reprezentanco visoke cilje, ne zgolj v četrtfinalu proti Veliki Britaniji, temveč tudi v sobotnem polfinalu in nedeljskem finalu.

Čeprav v prvem četrtfinalu ni bilo dvoboja, ki bi se končal v treh nizih, je tekma trajala šest ur, Finci pa so napredovali v polfinale po zmagi v igri dvojic. Sistem tekmovanja v Davisovem pokalu se od nedavnega v pokalu Billie Jean King razlikuje po tem, da v igri dvojic pri izenačenju 40:40 ni odločilne točke, temveč dobi igro tisti, ki osvoji točko na svojo prednost. Finci so premagali oslabljeno Kanado, ki je igrala brez Felixa Auger-Aliassima in Denisa Šapovalova, na krilih sijajnega vzdušja, ki ga je pripravilo 3000 Fincev. Ti so v areni Martin Carpena navijali za svojo reprezentanco, ki je igrala brez najboljšega igralca Emila Ruusuvorija.

Iz Fuengirole 14 avtobusov

»Slišali smo, da bo pripotovalo veliko Fincev. Da pa bo ozračje takšno, kot je bilo, si ni predstavljal nihče. V tem dvoboju je bil poplačan ves trud, ki sem ga v življenju namenil tenisu. Tako ponosen in čustven nisem bil še nikoli,« se je veselil Harri Heliovaara. Najboljši posameznik dvoboja je bil Otto Virtanen, ki je dobil igro posameznikov in dvojic. »Počutil sem se, kot bi igrali na Finskem. Užitek je nositi odgovornost pred tako številčno publiko daleč od doma,« je bil ponosen Otto Virtanen, ki je po letu 2007, ko se je v polfinale uvrstila Švedska, po dolgih letih popeljal skandinavsko državo med najboljšo četverico.

Da je bilo v Malagi toliko finskih navijačev, je povezano s tem, da je v Fuengiroli, ki je od prizorišča oddaljena le 30 kilometrov, druga največja finska skupnost izven domovine. Navijači so se pripeljali na prizorišče s 14 avtobusi, veliko jih je prišlo z lastnim prevozom, organizatorji pa poročajo, da jih je kakih tisoč pripotovalo iz Finske. »Potovanje se nadaljuje. Svojo osnovno nalogo v Malagi smo izpolnili. Naredili bomo vse, da bomo v Andaluziji do nedelje, ko bo veliki finale. Imamo zvrhano mero samozavesti, znanje in publiko,« je optimističen finski selektor in nekdanji vrhunski teniški igralec Jarkko Nieminen.

Španci našli statistiko, po kateri Đoković ni najboljši vseh časov

Srbska javnost v zadnjih dneh piše v superlativih predvsem o nogometaših, ki bodo kot Slovenci po 24 letih znova tekmovali na evropskem prvenstvu, in o Novaku Đokoviću. Srbski teniški ponos je iz Torina, kjer je osvojil sedmi sklepni masters, v Malago pripotoval v ponedeljek, na letališču pa ga je pričakalo vodstvo reprezentance in Feliciano Lopez, direktor sklepnega turnirja najboljše osmerice v Malagi. Slednjemu je Đoković med drugim dejal, da ko je lani spremljal finalne boje v Davisovem pokalu, si je zaželel, da bi tudi sam znova oblekel srbski dres. Zato imata tako on kot srbska reprezentanca visoke cilje.

Medtem ko Srbi poročajo o številnih mejnikih svojega teniškega šampiona, so včeraj v Blicu objavili članek s poudarkom, da so Španci našli statistični podatek, po katerem Novak Đoković ni najboljši teniški igralec vseh časov. Številka ena svetovnega tenisa je letos osvojil sedem lovorik, in sicer tri turnirje največje četverice (Melbourne, Pariz in New York) ter štiri masterse (Adelaide, Cincinnati, Pariz in Torino). Tako je že šestič osvojil najmanj sedem lovorik v sezoni, kar so v karieri dosegli tudi Šved Björn Borg, Američan John McEnroe in Švicar Roger Federer. Dva teniška igralca sta bila v zgodovini še uspešnejša, in sicer Američana Jimmy Conors in Ivan Lendl, ki sta osemkrat osvojila najmanj sedem lovorik v sezoni.