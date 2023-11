Nogomet znova šport številka ena v Sloveniji

Slovenska nogometna reprezentanca je z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji izpolnila cilj, ki si ga je zastavila pred začetkom kvalifikacij. Končala je 14 let dolg niz odsotnosti z velikih tekmovanj in Slovenijo vrnila na evropski ter svetovni nogometni zemljevid, na katerem je že bila s tremi nastopi reprezentance na velikih tekmovanjih in udeležbo Maribora v elitni evropski ligi prvakov. Z uvodno zmago marca proti Kazahstanu sredi azijskih step je začrtala pot, ki jo je uspešno sklenila sinoči v razprodanih Stožicah proti istemu tekmecu. Izvedba Slovenije v izenačeni kvalifikacijski skupini H, potem ko je imela glede na kakovost tekmecev tudi srečo pri žrebu, je bila skoraj brezhibna. Glede na (ne)igro sta bila zdrsa le poraza v gosteh s Finsko in Dansko, ki pa je bila prva favoritinja skupine. Temelji za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024 so bili postavljeni v lanski ligi narodov, v kateri je junija kazalo, da bo prišlo do razpada sistema po porazu z 1:4 proti Srbiji v Beogradu. Poklapani selektor Matjaž Kek je tedaj razmišljal o odstopu, za nameček je še zbolel za koronavirusom, nogometaši pa so se zaradi kritik medijev odločili za molk. Čeprav je Kek pošiljal navodila z bolniške postelje v Mariboru in je ekipo z roba igrišča temperamentno vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar, je ekipa obrnila krivuljo navzgor in obstala v ligi B narodov, potem ko je glas v slačilnici dvignil kapetan Jan Oblak.