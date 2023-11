Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je prejšnji teden napovedala, da bodo na sestankih govorili o protokolu za urejanje čakalnih seznamov. Danes ni dajala izjav, ampak naj bi to po napovedih storila v torek po tistem, ko se bo sestala še z vodstvi bolnišnic na terciarni ravni, torej tudi obeh univerzitetnih kliničnih centrov.

Kot pa je medijem povedal direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre, jim je ministrica na kratko predstavila ukrepe na področju skrajševanja čakalnih dob. Gre za to, da lahko zdravnik napiše bolniku, ki recimo zboli za sladkorno boleznijo, le eno napotnico, je pojasnil Lavre.

V preteklosti se je po njegovih besedah denimo dogajalo, da je bolnik opravil tri preglede v urgentni diabetološki ambulanti pri različnih izvajalcih, kar je pomenilo, da je za eno storitev zasedel tri mesta, drugi bolniki pa niso prišli na vrsto. Ob tem je omenil tudi razmislek o ukinitvi napotnice s stopnjo zelo hitro, ker se nujne storitve opravijo v urgentnih centrih ali urgentnih ambulantah, tako da bi ostali samo še stopnji nujnosti hitro in redno.

Direktorji zdravstvenih zavodov: Koraki gredo v pravo smer

Po Lavretovi oceni gre za korake v pravo smer, da se stabilizira sistem in da bolniki dobijo zdravstveno storitev, ko jo potrebujejo. Predloge po njegovih besedah trenutno obravnava delovna skupina, ocenjuje pa, da bi jih bilo možno uveljaviti do konca leta.

Na sestanku je bilo po besedah v. d. direktorja jeseniške bolnišnice Petre Rupar sicer govora tudi o nujni medicinski pomoči in načinu poslovanja in planiranja dela javnih zdravstvenih zavodov. Kot je navedla, gre pri nujni medicinski pomoči za nadaljevanje koncepta, ki je bil sprejet v preteklem obdobju, »morda z drugačnim pogledom na organizacijo v celotni Sloveniji«. »"Predvsem je sprejeto, da imajo posamezne regije svoje specifičnosti, ki jih bo pri organizaciji nujne medicinske pomoči treba upoštevati. In to je pozitivno,« je poudarila.

Direktor izolske bolnišnice Radivoj Nardin pa je izpostavil, da v zdravstvu ni hitrih sprememb. Po njegovih besedah je slovensko zdravstvo dobro in bi ga želeli kot takega ohraniti. Njihova želja pa je, da imajo jasna navodila, kaj bodo delali in kako nagrajevati zdravnike in ostale zaposlene, da bodo motivirani, in ne bodo odhajali drugam.