Pirc Musar je poudarila, da se je po prvem predsedničinem forumu, ki je bil maja posvečen zdravstvu, odločila, da bo obiskala večje zdravstvene ustanove po Sloveniji. Najprej je obiskala UKC Ljubljana, kjer se ji je pridružil tudi državni sekretar Pintar. »V teh časih, ko se vlada ukvarja z obnovo Slovenije po katastrofalnih poplavah, res ne smemo pozabiti na zdravstveno reformo,« je poudarila v izjavi za medije. Ob tem je dodala, da celovite zdravstvene reforme ne bo brez sodelovanja stroke.

Meni, da zdravstvena reforma v tem mandatu ne bo končana. Njena naloga je, da jo »pelje naprej« v primeru menjave vlade ali če bo aktualna vlada dobila drugi mandat, je izpostavila.

Na vprašanje, na kateri točki je trenutno zdravstvena reforma, je Pintar odgovoril, da je v zdravstvu v zadnjem času potekal t. i. stresni test, »ki je poskušal liberalizirati pogoje dela v zdravstvu«.

Tak pristop v zdravstvu, kjer vedno primanjkuje tako denarnih kot kadrovskih virov, po njegovih besedah preprosto ne deluje. »Odgovor na to je reguliran zdravstveni sistem,« je poudaril. Zagotovil je, da potekajo koraki v smeri priprave ustrezne zakonodaje in da ekipa na ministrstvu intenzivno dela.

Enega od reformnih zakonov - predlog zakona o digitalizaciji zdravstva - bi moral sicer v torek obravnavati matični odbor DZ za zdravstvo, a so koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica predlagale umik te točke z dnevnega reda.

Kot razlog so navedle »namen kakovostne priprave zakonske materije in konkretne opredelitve nalog, odgovornosti in pristojnosti različnih deležnikov ter izvajalcev zakona«. Na vprašanje glede zamika priprave zakona o digitalizaciji zdravstva, je Pintar odgovoril, da bo zamaknjen na zelo kratek rok.

Sicer pa je Pirc Musar po obisku naše največje zdravstvene ustanove izpostavila uspehe UKC Ljubljana, s predstavniki kliničnega centra so govorili tudi o pomanjkanju delovne sile. Po njenih besedah se je znova pojavilo zanimanje strokovnjakov iz držav nekdanje Jugoslavije.

Generalni direktor UKC Marko Jug je Pirc Musarjevi predstavil tudi stanje na področju investicij. Trenutno potekata energetska sanacija in revitalizacija glavne stavbe kliničnega centra, zato je zaprta osmina bolnišnice. Po trenutni časovnici bi lahko bila prva osmina prenovljena do spomladi, nato bodo nadaljevali z drugo osmino in četrtinami vse do leta 2026, je pojasnil.

Zaključuje se tudi prenova negovalne bolnišnice, pripravljajo javno naročilo za modularno bolnišnico, teče javno naročilo za gradnjo nove infekcijske klinike, objavljen je tudi razpis za obnovo urgentnega bloka, je dejal Jug.