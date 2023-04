Zdravstvena kolobocija

Ko gledam oddajo Tarča, ko berem in poslušam sredstva javnega obveščanja, sem prišel do neizpodbitnega zaključka: vse te diskusije, pregovarjanja, poučevanja javnosti, grožnje itd. imajo le en in edini namen, kako zaščititi pohlep po denarju vseh, ki s privatiziranjem zdravstva zaslužijo. Zato je in bo nemogoče karkoli spremeniti, saj je najteže odstaviti vladne in vse druge odločevalce od korita. Ne predstavljam si, kako bi reagirali moji sodelavci v podjetju ali stroka v celoti, če bi kot direktor konkuriral sam sebi v konkurenčnem podjetju ali mojem paralelnem podjetju. Najbrž bi dobil brco nekam in izključitev iz stroke, toda časi se spreminjajo; danes je važno le to, kaj in koliko imaš, morala pa je šla za vedno v maloro. Ker je v montanistiki še ostalo precej morale, še vedno uporabljamo pozdrav Srečno!, ki ponazarja naslednje besede: Srčnost, Resnicoljubnost, Enotnost, Človečnost, Načelnost in Odločnost.