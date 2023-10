»Prepričan sem, da predajam posle v dobre roke, veselim se sodelovanja naprej,« je poudaril Golob in na področju zdravstva napovedal nove pristope - majhne, a konkretne korake.

Prevolnik Rupel se je Golobu še enkrat zahvalila za priložnost in poudarila, da bo v času vodenja zdravstvenega resorja skušala delati najboljše, kar se da.

Na vprašanje glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je znova odgovorila, da bo novi obvezni zdravstveni prispevek v naslednjem letu ostal fiksen in bo torej znašal 35 evrov, leto zatem pa se bo, kot je predvideno, valoriziral.

Prevolnik Rupel je imena državnih sekretarjev razkrila že v petek, v prvi izjavi za medije, potem ko jo je DZ imenoval za novo ministrico. Poleg dosedanjega državnega sekretarja Marjana Pintarja bosta to še v petek imenovana nova državna sekretarja, specialistka družinske medicine iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Eva Vodnik in magister inovativnega menedžmenta v sociali Denis Kordež, ki je bil doslej namestnik in pomočnik direktorja ZD Litija.

Na vprašanje, ali bo v njeni ekipi svetovalcev katero od znanih imen s področja zdravstva, pa je odgovorila, da se o tem še dogovarjajo, zato imen še ni želela razkriti.