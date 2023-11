Za spletni nakup naj si potrošniki po njihovih navedbah vzamejo čas in natančno pregledajo spletno trgovino. »Preverite podatke o domeni, kdaj je bila spletna stran registrirana, kakšen je kontaktni naslovi ter pogoji plačila, vračila in dostave,« so našteli v Združenju bank Slovenije.

Prevaro z lažnimi spletnimi trgovinami se lahko prepozna po tem, da so izdelki priznanih blagovnih znamk na voljo po izjemno nizkih cenah, da je dostava brezplačna po vsem svetu, da je blago dobavljivo takoj, da na spletni strani ni moč najti podatkov o trgovcu oz. podjetju, ki stoji za trgovino. Če gre za nakup prek spletnega oglasnika, je profil goljufa razmeroma brez ocen kupcev, ponuja pa samo en artikel.

Ne delite osebnih podatkov in informacij o kartici

Če je elektronski naslov ustvarjen pri brezplačnih ponudnikih ali je trgovina začela poslovati pred kratkim, je to lahko znak za alarm. »Pomembno je, da z neznanci ne delimo osebnih podatkov, podatkov o bančnem računu in plačilni kartici ter uporabniških imen in gesel,« so poudarili. Potrošniki naj v elektronskih ali SMS-sporočilih, ki jih ne pričakujejo, ne klikajo in ne vpisujejo nikakršnih podatkov na priložene povezave, preden se ne prepričajo, da je spletna stran verodostojna.

V zvezi potrošnikov potrošnikom pred nakupi ob napovedanih velikih znižanjih cen svetujejo, naj naredijo načrt. »Naredite seznam želja, naročite se na novice, ne bodite obsedeni z znamko ter preberite vsebino mnenj o izdelku in splošne pogoje,« so našteli. Posebno pozornost svetujejo pri nakupih na spletnih mestih zunaj EU, potrošniki pa naj bodo pozorni na lažne promocije in naj preverijo naročilo, so dodali.