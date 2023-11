Združene države in Kitajska so se na srečanju predsednikov Joeja Bidna in Xi Jinpinga v San Franciscu dogovorile za nekaj novih korakov sodelovanja, ki ne bodo odpravili tekmovalnosti in trenj med velesilama, vseeno pa delujejo pomirjujoče na v zadnjem času pogosto razburkane dvostranske odnose. Eno temeljnih sporočil srečanja je tako bilo, da je pomembno že to, da se je zgodilo in da komunikacija med državama teče, saj sedenje za skupno mizo prispeva k odgovornemu upravljanju »najpomembnejših dvostranskih odnosov« na svetu, kot je dejal Xi.

Biden je kot pomemben napredek označil dogovor s Xijem, da lahko eden ali drugi kadar koli dvigne telefon in takoj na zvezo dobi drugega. »Že odkrit pogovor, ki zagotavlja, da ni nesporazumov, je bistveni element stabilnosti,« je dejal ameriški predsednik, ki rad izpostavi, da se s Xijem pozna že dolgo, da so vsi njuni pogovori doslej trajali skupno 68 ur in da se pogovarjata odkrito. Temu je nekako ostal zvest ob koncu tiskovne konference, ko je Xija na novinarsko vprašanje spet označil za diktatorja »v smislu, da vodi državo, ki je komunistična in utemeljena na obliki vladavine, ki je popolnoma drugačna od naše«.

Kaj so se dogovorili

Konkretni rezultati drugega in morda tudi zadnjega srečanja obeh predsednikov niso bili presenečenje, saj so jih napovedali že prej. Biden je naštel tri. Eden je ponovno sodelovanje v boju proti drogam, v okviru katerega se je Xi zavezal k ukrepanju proti nenadziranemu izvozu sestavin za drogo fentanil v ZDA. »To bo rešilo življenja in cenim zavezo predsednika Xija,« je dejal Biden. Drugi je dogovor o obnovitvi neposredne komunikacije med vojskama obeh držav, ki jo je Peking zamrznil po obisku predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu lani avgusta. Pentagon je v zadnjih letih naštel več kot 180 incidentov med zračnima silama obeh držav v mednarodnem prostoru nad Južnokitajskim morjem. »Napačna presoja lahko povzroči veliko težav,« je pomen komunikacije izpostavil Biden. Tretji dogovor pa je o sodelovanju strokovnjakov obeh držav pri premlevanju varnostnih vprašanj uporabe umetne inteligence.

Kitajska je izpostavila tudi dogovor o prizadevanjih za znatno povečanje števila komercialnih poletov iz ene v drugo državo v začetku prihodnjega leta ter okrepitev dvostranskih izmenjav v izobraževanju, kulturi, športu in poslovnem svetu.

Že pred srečanjem Xija in Bidna so obelodanili tudi dogovor o okrepljenem sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam.

Dobre novice za Peking iz Tajvana

To seveda ni zakrilo da je med državama ogromno razlik, ki so izziv za odnose. Biden je na dvajset minutni tiskovni konferenci po pogovorih vprašanje Tajvana odpravil samo s stavkom, da ponavlja dolgoletno ameriško stališče o podpori politiki ene Kitajske. Peking je vprašanju posvetil veliko pozornosti. Xi je dejal, da je Tajvan »najpomembnejše in najbolj občutljivo« vprašanje v odnosih med državama ter da bi moral Washington s konkretnimi dejanji dokazati, da ne podpira njegove neodvisnosti ter mu prenehati pošiljati orožje in začeti podpirati mirno združitev, je zapisala kitajska stran v sporočilu, ki ga je prenesla agencija Xinhua. »Kitajska bo izpeljala združitev in to je neizogibno,« je dejal Xi. Pred srečanjem je zanj s Tajvana prišla dobra novica, saj sta se glavni opozicijski stranki dogovorili za skupni nastop na januarskih volitvah, kar povečuje možnost poraza predsedniškega kandidata vladajoče stranke, ki je bolj naklonjena samostojnosti otoka.

Kitajska je tudi opozorila, da ameriške carine, sankcije in omejitev poslovanja »resno spodkopavajo kitajske legitimne interese«. Kitajska ekonomija trenutno ne cveti in potrebuje razvoj ter tuje naložbe, ki jih odganjajo tudi ameriški ukrepi. Xi je na pogovorih pritisnil na Bidna, naj ovire umakne, ameriške naložbenike pa snubil tudi na večernem sprejemu, kjer so se cene vstopnic gibale med 2000 in 40.000 dolarji, kolikor so odšteli številni vplivneži iz Silicijeve doline in drugod. x