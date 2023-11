Urad za migracije ne najde lokacije za novi azilni dom

Aktualni zapleti z iskanjem novih lokacij za azilante v Kočevju in drugih občinah jugovzhodne Slovenije niso novost. Urad za oskrbo in integracijo migrantov si že vse leto prizadeva najti primerne nastanitve v različnih krajih po Sloveniji, a povsod naleti na nasprotovanje lokalnih prebivalcev in županov.