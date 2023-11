Pogoji, ki jih imajo slovenski nogometni reprezentanti na pripravah za pojutrišnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo z Dansko ob 20.45 v Köbenhavnu, so takšni, da boljši ne bi mogli biti. Ob treh igriščih na Brdu pri Kranju, ki so vrhunsko pripravljena, jim je naklonjeno tudi vreme. Današnji opoldanski trening so opravili v tako lepem sončnem in toplem vremenu, da so dolge rokave zamenjali za kratke. Po tistem, kar smo videli, bodo za bitko v danski prestolnici nared vsi igralci, kar pomeni, da selektor Matjaž Kek ne bo veliko posegal v začetno enajsterico, ki se je oblikovala na zadnjih tekmah in je prinesla štiri zmage zapored. S peto bi dokončno potrdili nastop na evropskem prvenstvu in prvo mesto v skupini H. Slovenija ne bo izkoristila možnosti za trening na kultnem stadionu Parken v Köbenhavnu, ampak bo danes raje v miru vadila v svoji bazi na Brdu pri Kranju in šele pozno popoldne s posebnim letalom odpotovala na Dansko.

​Kurtić je vlogo favorita prepustil Danski

V imenu igralcev se je z mediji danes družil Jasmin Kurtić, s 34 leti in 86 nastopi za Slovenijo najizkušenejši slovenski reprezentant, ki skrbi tudi za dobro voljo in pester izbor glasbe, ki doni iz slačilnice. »Iz zadnjih dveh tekem ne delamo drame. Vse počnemo enako, kot smo doslej, treniramo in se družimo. Če bo pristop takšen, kot je bil na prejšnjih tekmah, bo tudi izid za nas ugoden. Čeprav pri Danski manjkajo nekateri igralci, pričakujem dinamično tekmo, zato bo pomembno, da bomo taktično dobro postavljeni na igrišču, da bodo razdalje med nami prave. Da bo to delovalo, bo najpomembnejša medsebojna komunikacija. Naredili bomo vse, da onemogočimo njihove največje odlike,« je bil po tradiciji zgovoren Jasmin Kurtić.

Vlogo favorita je prepustil Danski. Slovenija se namreč bolje znajde, ko je tekmec favorit. »Ko stopiš na igrišče, se pokaže, kdo je boljši. Ne odloča le kakovost igralcev zasedbe, ampak tudi druge odlike, kot so uigranost, moštveni duh, boj za vsako žogo in komunikacija,« je o poti do zmage razlagal Kurtić. Priznal je, da ga pred derbijem skupine H prevevajo posebna čustva. O tekmi je veliko razmišljal že v klubu v Romuniji in zdaj komaj čaka, da se tekma začne. »Smo zelo blizu cilja in priložnosti ne smemo izpustiti iz rok, a to lahko naredimo le vsi skupaj. Dnevi, ki so pred nami, so med najpomembnejšimi v naši karieri,« sta stavka, ki ga v zadnjih dneh pogosto ponovi soigralcem.

Je edini iz generacije, ki je pred osmimi leti doživela dramatičen finiš kvalifikacij, ko je nastop na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji zapravila s porazom s Švico po vodstvu z 2:0 do 80. minute in nato neuspehom v dodatnih kvalifikacijah z Ukrajino. »Švica je še vedno v glavi kot negativni trenutek. V življenju je treba iti čez takšne neuspehe, da nato prideš na visoko raven. Najprej sem ponosen jaz, nato pa vsi drugi, da imamo zdaj skupino igralcev na vrhunski ravni. Vsi se trudijo in si pomagamo drug drugemu. Vzpon se je začel junija lani po porazu v Beogradu s Srbijo (1:4 v ligi narodov, op. p.), ko smo se med seboj temeljito pogovorili, da smo spremenili nekatere stvari. Od tedaj so drugačni odnosi med nami na igrišču in zunaj njega. Na treningih smo skušali najti našo igro in taktične rešitve. Za stvari, ki smo jih spremenili, nas je nekdo tudi nagradil,« je o skrivnosti napredka spregovoril Kurtić, ki v ekipi pogreša svojega najboljšega prijatelja Josipa Iličića. Posebej je pohvalil zrelost, spoštovanje in profesionalnost mladih igralcev, ki so stari komaj 20 let.

Vipotnik diha za vrat Šešku in Šporarju

Čeprav sta v napadu zacementirana Benjamin Šeško in Andraž Šporar, jima za vrat diha Žan Vipotnik, za katerim je najboljši konec tedna po prestopu v Bordeaux, saj je na eni tekmi dosegel dva gola in dodal podajo. »Po dveh golih mi je bilo precej lažje priti v reprezentanco. Tukaj vse poteka enako kot septembra in oktobra. Zmotno bi bilo razmišljati, da so Danci zaradi poškodb oslabljeni. Imajo veliko kakovosti, kar kažejo na prvenstvih, ko se običajno iz skupine prebijejo v izločilne boje. Prejemajo malo golov, kar je dodaten motiv predvsem za nas napadalce. Pričakujem dinamičnega tekmeca s trdo obrambo, a če bomo pravi, bomo Dance spravili v težave,« je izpostavil Žan Vipotnik.

Poudaril je, da sta se z novim trenerjem Albertom Riero ujela že prvi dan po njegovem prihodu v Bordeaux. »Pred odhodom v reprezentanco mi je dejal, naj uživam na igrišču in nato bo prišlo še vse drugo. Z njegovim prihodom v klub čutim malo domačnosti in pridiha Slovenije, a to ne pomeni, da mi je kaj lažje,« je dodal Vipotnik in priznal, da je bilo na začetku nekaj zbadanja z Riero glede rivalstva Olimpije, Maribora in Celja. »Zdaj smo vsi modri (barva Bordeauxa. op. p.),« je med smehom pripomnil Vipotnik, ki je vse bolj vešč tudi francoščine. x

*** 0 doseženih golov in sedem prejetih je izkupiček Slovenije na dosedanjih dveh tekmah z Dansko v Köbenhavnu.

Tudi Kazahstan brez prvega zvezdnika Medtem ko je Danska zaradi poškodb za zadnji dve tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostala brez treh zvezdnikov, ima težave tudi Kazahstan, ki bo igral v petek doma s San Marinom in v ponedeljek s Slovenijo v Ljubljani. Zaradi poškodbe obraza (zlomljen nos in poškodovan predel okrog oči) ne bo mogel igrati prvi zvezdnik Bahtijar Zajnutdinov, ki je za reprezentanco na 34 tekmah dosegel 14 golov. Zajnutdinov igra v Turčiji za Bešiktaš, poškodbo pa je utrpel na tekmi z Istanbulom Basaksehirjem.