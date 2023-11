Vreme: Pretežno jasno

V četrtek bo sprva precej jasno z nekaj jutranje megle. Popoldne se bo zmerno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus dva do tri, ob morju okoli šest, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.