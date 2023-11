Slovenska nogometna reprezentanca se je v idiličnih vremenskih razmerah zbrala v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na finiš kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Vodilno reprezentanco skupine H čakata derbija z Dansko (ima enako število točk – 19) v petek ob 20.45 v Köbenhavnu in s Kazahstanom (zaostaja štiri točke) v ponedeljek ob 20.45 v razprodanih Stožicah. Slovenija bi nastop na evropskem prvenstvu potrdila že z zmago v Köbenhavnu. Če bo v danski prestolnici osvojila točko ali nobene, bo potrebovala točko proti Kazahstanu. V slovenski reprezentanci imajo težave s poškodbami Petar Stojanović (v mesecu dni za Sampdorio ni igral niti minute), Erik Janža (konec tedna je bil na igrišču osem minut) in Timi Max Elšnik, a so vsi včeraj popoldne, ko se je že mračilo (ob igriščih ni žarometov), normalno trenirali z ekipo. Žan Celar je le tekel kroge okrog igrišča, medtem ko Miha Zajc in Jan Oblak še nista dopotovala.

Konec tedna štirje goli in dve asistenci

Reprezentanti so na Gorenjsko prispeli dobro razpoloženi, vzdušje v ekipi je po štirih zmagah jeseni idilično, zato so komaj čakali, da se znova zberejo. Tudi iz govorice telesa sta opazni izjemna samozavest in odločenost, da si že v Köbenhavnu zagotovijo prvo mesto v skupini. Ob tem da je večina v tekmovalnem ritmu, so konec tedna dosegli štiri gole in dve asistenci. Najbolj je navdušil Žan Vipotnik z dvema zadetkoma in asistenco za francoskega drugoligaša Bordeaux, ki je prvič zmagal pod vodstvom trenerja Alberta Riere. Jon Gorenc Stanković je dosegel gol za avstrijski Sturm, Timi Max Elšnik pa za Olimpijo. »Z golom sem dobil še nekaj dodatne samozavesti,« je priznal igralec Sturma Jon Gorenc Stanković, ki se s Salzburgom bori za naslov avstrijskega prvaka (obe ekipi imata po 30 točk).

Jan Mlakar je na drugi tekmi zapored prispeval podajo za italijanskega drugoligaša Piso. »Vse je enako kot na prejšnjih zborih reprezentance. Pripravljali se bomo na enak način kot doslej, da bomo na igrišču delovali tako dobro kot na zadnjih štirih tekmah. Čeprav bo Danska oslabljena, še vedno premore vrhunske igralce, ki igrajo v zelo dobrih klubih. Vendar se moramo ukvarjati predvsem s sabo, ne z drugimi. Vse bomo naredili, da zmagamo že na Danskem, nato pa v ponedeljek v Stožicah skupaj z navijači proslavimo uspeh. Smo blizu evropskemu prvenstvu, a obenem še zelo daleč. Lepo je imeti vajeti v svojih rokah s kar dvema zaključnima žogicama, a ne smemo se zanašati na to,« je poudaril napadalec Jan Mlakar, ki si je izboril mesto v začetni enajsterici reprezentance na levem krilnem položaju.

Danska brez treh največjih zvezdnikov

Danski selektor Kasper Hjulmand ima veliko težav s poškodbami, saj je ostal brez treh nosilcev igre. Zvezdnik Milana in kapetan reprezentance Simon Kjaer zaradi poškodbe mišice sploh ni bil na seznamu igralcev za tekmo v petek na razprodanem stadionu Parken, ki sprejme 38.000 gledalcev in je na njem Slovenija na dveh gostovanjih doživela dva visoka poraza z 0:4 in 0:3. Konec tedna sta tekmo za Manchester United v angleški ligi predčasno končala končala kar dva nosilca igre Danske. Vezist Christian Eriksen je igrišče zapustil že po 40 minutah (koleno), napadalec Rasmus Hojlund po 80 minutah (bolečine v zadnji stegenski mišici), danska nogometna zveza pa je preko družbenega omrežja X sporočila, da ne bosta nared za nastop. Kakšno kakovost premore Danska, razkriva podatek, da kar osem reprezentantov igra v Angliji, kjer že nekaj let ni nobenega Slovenca.

»Ne sme nas zavesti, da bodo pri Danski manjkali trije igralci. Tudi brez njih so še vedno zelo dobra ekipa, saj premorejo kakovostne igralce, ki bodo nadomestili manjkajoče,« je previden Jon Gorenc Stankovič, ki je imel v prvi polovici lanskega leta v Gradcu za soigralca prav Hojlunda. Sturm ga je od Köbenhavna kupil za dva milijona evrov in že čez pol leta prodal v Atalanto za 20 milijonov evrov, Italijani pa po letu dni v Manchester United za 70 milijonov evrov. »V Gradcu je naredil preskok. Ima vse odlike vrhunskega napadalca, torej hitrost, moč in dobro realizacijo,« je dodal Gorenc Stanković.