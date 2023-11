Lastnika ekološkega pogrebnega doma Return to Nature (Vrnitev k naravi), zakonca Jon in Carrie Hallford, so prejšnji teden aretirali v Oklahomi, potem ko so na njunem posestvu v kraju Penrose v Koloradu pred mesecem dni odkrili 190 razpadajočih trupel. Nanje so naleteli po prijavi zaradi vonja po gnilem. Sosedi so namreč policijo klicali zaradi smradu, ki je spominjal na smrad crkovine. Eni so mislili, da je nekje v bližini poginila kaka žival, drugi, da smrdi iz greznice. Hallford je oblastem zatrdil, da ima v zavodu res neke težave, pa še, da v njem obenem opravlja taksidermijo, da torej preparira trupla živali. Zaradi vse močnejšega vonja so preiskovalci opravili ogled, tam pa naleteli na šokantno odkritje. Zakonca naj bi posmrtne ostanke neprimerno odlagala že vse od leta 2019, trupla so bila nakopičena kar po tleh mrtvašnice. Večine jim jih še ni uspelo identificirati, pri tem si pomagajo s prstnimi odtisi in zobozdravstvenimi kartotekami, v primerih, ko to ne bo delovalo, pa bodo testirali DNK. Nekaj trupel oziroma njihovih ostankov so že predali svojcem. Aretirali so ju zaradi suma skrunitve trupel, tatvine, pranja denarja in goljufije, trenutno sta v priporu, po plačilu dveh milijonov dolarjev varščine vsak pa bi se lahko branila s prostosti.

Na veliko služila, a nič naredila

Posli zakoncev Hallford so cveteli, za posamezen »naravni pokop« sta računala okoli 1800 evrov, v kar pa nista bili vključeni ne cena krste ne plačilo prostora na pokopališču. Kar je bilo naravnega pri njuni dejavnosti, je to, da trupel pokojnikov nista balzamirala, pokopani naj bi bili v biorazgradljivih krstah, zaviti le v cunje, ali pa celo dani v zemljo brez vsega. Vse to naj bi zakonca storila za to ceno, a očitno nista. Za 1200 evrov sta ponujala tudi kremiranje, ki je vključevalo posaditev drevesa v imenu pokojnika v nacionalnem parku. Žalujočim sta mastno zaračunavala tudi zadnje trenutke, ki so jih želeli preživeti s pokojniki. Za štiri ure miru z njimi so morali odšteti približno 450 evrov, za eno uro okoli 250. Od drugih ponudnikov naj bi izstopala (tudi) zato, ker sta s pokopi ustvarjala minimalni vpliv na okolje. Naravni pokopi so v Koloradu dovoljeni, a morajo biti nebalzamirana trupla primerno ohlajena v roku 24 ur. Tudi ta zakon naj bi zakonca Hallford kršila.

Za zdaj se je za tožbo zoper zakonca odločila le ena družina, sorodniki pokojne Yong Anderson, od katere so se poslovili poleti. »Zgroženi in besni smo. Poslednja želja moje babice je bila, da njen pepel raztresemo po morju. Izkazalo se je, da smo namesto njenih ostankov prejeli le kup prahu, babičino truplo pa sta vrgla na kup, kjer je vse odtlej z drugimi razpadalo. Ponaredila sta tudi njen mrliški list,« je za medije v imenu družine spregovorila Lindsay Maher.