Za njim žalujejo tudi pri Smučarski Zvezi Slovenije. Kot so zapisali, so ga vsi globoko cenili, v Planici pa si je našel svoj drugi dom. Bil je izjemen poznavalec priprave Letalnice bratov Gorišek, njegova strast in predanost sta bili brezmejni. »Njegov ponos je dosegel vrhunec, ko se je ob uradnih otvoritvah tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih s slovensko zastavo spustil po doskočišču Planice, ob zvokih Zdravljice, ki so pod Poncami odmevali kot čarovnija,« se spominjajo v SZS.

Kot so še zapisali, ga je zaznamoval predvsem njegov prepoznavem slog: »Z dvema radijskima postajama okoli vratu in značilnim klobukom na glavi je izkazoval svojo edinstvenost. Kot vodja priprav letalnice je vedno poudarjal, da je največje priznanje zanj prišlo od tekmovalcev, ki so cenili njegovo delo. Teh priznanj je bil deležen nešteto«.