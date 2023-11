Vsem opozorilom navkljub je konec tedna za volan opitih sedlo več slovenskih voznikov. Enega od njih, ki so ga v bližini Čakovca ujeli v soboto okoli enajste ure zvečer, so hrvaški mediji razglasili kar za neslavnega rekorderja martinovega. Šlo naj bi za 39-letnega slovenskega državljana, alkotest pa je pokazal na tri promile alkohola v krvi. Kaznovali so ga 1320 evri, za tri mesece pa so mu tudi odvzeli vozniško dovoljenje. Obenem so ga nemudoma izključili iz prometa.

»Parkiral« kar na cesti

Pestro za slovenske policiste je bilo že v petek zvečer. Okoli pol osme ure zvečer so na cesti Bivje – Dekani na voznem pasu našli »parkiran« avto, v njem pa je sedel moški. Vozilo je imelo prižgan motor in smerokaz. Po navedbah policije je bil 53-letnik vidno pijan, preizkus je sicer odklonil, oni pa so ga pridržali.

Nekaj več kot uro kasneje so dobili klic občana iz Jagodja, kjer je moški z avtom trčil vanj in odpeljal. Policisti so izsledili 56-letnika, ki se je na kraj nesreče vrnil. Izkazalo se je, da je vozil pod vplivom alkohola. V krvi so mu namerili okoli 2 promila.

Na območju Policijske uprave Koper je bilo pestro tudi v noči na soboto. Okoli pol enih so v Kopru ustavili 45-letnika, ki so mu prav tako namerili okoli 2 promila alkohola v krvi, dve uri kasneje v Srgaših pa 32-letnika v osebnem avtomobilu, ki je imel v krvi nekaj manj kot 1,5 promila. Približno enako so namerili večer prej še 41-letniku v Postojni in 20-letniku v Rakitniku.

Krški policisti so se v soboto okoli enajste ure zvečer ukvarjali z najstnikom, ki je v naselju Malo Kamen z avtom zapeljal v potok. Ugotovili so, da je 19-letnik, ki nima vozniškega izpita, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Vozil je pod vplivom alkohola, so sporočili s policije, in dodali, da se v nesreči ni poškodoval.

Brez izpita

Veliko dela s pijanimi vozniki so imeli slovenski policisti tudi včeraj, ko naj bi bilo praznovanj ob prazniku vina že konec. Okoli pete ure popoldan so imeli kranjski policisti v postopku 46-letnika, ki je avto vozil brez izpita za to kategorijo, obenem pa še pod vplivom alkohola. Skupaj je prejel za 1100 evrov kazni z dodatkom osmih kazenskih točk.

Pristala v jarku

Sinoči okoli pol enajstih so obravnavali prometno nesrečo na cesti Tenetiše – Goriše. »29-letna voznica je zaradi neprilagojene hitrosti z avtom zapeljala izven vozišča ter trčila v obcestni jarek,« so sporočili s PU Kranj. Vozila je pod vplivom alkohola (malo več kot 1,1 promila).

Nekaj čez polnoč so na gorenjski avtocesti na počivališču Hrušica obravnavali 37-letnika, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v več prometnih znakov, eden od znakov pa je priletel tudi v parkiran tovornjak na počivališču in ga poškodoval. Izsledili so ga, voznik je odklonil preizkus alkoholiziranosti.

Danes nekaj pred sedmo uro zjutraj pa so policisti v Tubljah pri Hrpeljah obravnavali 34-letno voznico, ki je zapeljala desno in trčila v drevo. Namerili so ji okoli 0,8 promila alkohola v krvi. Lažje se je poškodovala.