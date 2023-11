Oblasti so evakuirale 3700 prebivalcev mesta Grindavik. Na fotografijah, ki so jih v zadnjih dneh posneli na potresnem območju, so na ulicah mesta vidne globoke razpoke in več kot meter široke luknje, poročanje islandske javne radiotelevizije RUV povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Grindavik se nahaja nedaleč stran od ene najbolj prepoznavnih islandskih turističnih znamenitosti, geotermalnega bazena Modra laguna, ki so ga v četrtek začasno zaprli za goste.

Izredne razmere so na Islandiji razglasili zaradi serije potresov, ki bi lahko napovedovali skorajšnji izbruh ognjenika. Po navedbah dpa so bili davišnji potresi šibkejši kot v preteklih dneh, a se podatki o nevarnosti izbruha v tamkajšnjem vulkanskem sistemu niso spremenili.

V soboto je islandski meteorološki urad sporočil, da še ni mogoče natančno določiti mesta morebitnega izbruha. Obstajajo pa znaki, da se pod površjem premika precejšnja količina magme.

Islandska vlada se bo po navedbah dpa glede stanja sestala še danes. Slovensko veleposlaništvo v Koebenhavnu, pristojno za nordijske države, je v soboto zvečer na družbenem omrežju X opozorilo na verjetnost skorajšnjega vulkanskega izbruha na Islandiji. Na veleposlaništvu so zapisali, da »potnikom svetujejo, da se izogibajo območja in upoštevajo navodila lokalnih organov«.