Severina spet na sodišču, tokrat zaradi napadalnega vedenja

Hrvaška pevka Severina Vučković se je znova znašla na sodišču, tokrat zato, ker jo je napadalnega vedenja obtožila nekdanja direktorica Poliklinike za varstvo otrok in mladine Gordana Buljan Flander. Severina se je po začetku sojenja spraševala, zakaj ženski – po telefonu je nadlegovala tudi Ljiljano Klinger, ravnateljico osnovne šole, ki jo je obiskoval njen takrat sedemletni sin, ta pa jo je nato, sredi pevkine bitke za skrbništvo, tudi kazensko ovadila –, ki jima je pošiljala žaljiva tekstovna sporočila, nista preprosto blokirali njene številke, ampak sta se namesto tega raje obrnili na državno tožilstvo. »In spet sem na sodišču. Namesto da bi bili predmet preiskave onidve, moje vloge in vloge več sto drugih žensk leta stojijo v predalih pravosodja. To je vse, kar bom rekla. Ne bojim se sodišča, streljajte me v prsi,« je dramatično sporočila.