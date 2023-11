V četrtek nekaj po 22. uri je pijan voznik v Dolnji Težki Vodi povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrla 75-letnica. Z novomeške policije so sporočili, da je 54-letni voznik mercedesa prehiteval tovorno vozilo in se ni mogel pravočasno vrniti na svoj vozni pas, zato je čelno trčil v kombinirano vozilo avstrijskih registrskih tablic, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste. Povzročitelj je vozil od Metlike proti Novemu mestu, kjer gre cesta po klancu navzdol v daljši nepregledni ovinek. Prav tako je prevozil polno črto, najhuje pa je, da so mu policisti namerili kar 0,7 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma kar 1,4 promila. Štirje ljudje so se v nesreči lažje poškodovali: 54-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Novega mesta, in njegov 25-letni sopotnik ter 47-letni voznik kombiniranega vozila in njegov 66-letni sopotnik. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju nesreče umrla 75-letna sopotnica v kombiniranem vozilu. Kljub trudu ekipe nujne pomoči na kraju trčenja ji niso mogli več pomagati.

Preiskovalni sodnik je za voznika mercedesa in njegovega sopotnika odredil strokovni pregled, da se ugotovi prisotnost alkohola, mamil ali zdravil v organizmu. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet oviran vse do 2. ure zjutraj. S policije so sporočili še en podatek – da je bil center za obveščanje o nesreči obveščen prek samodejnega javljalnika iz mercedesa, prvi klic pa je prišel do njih deset minut pozneje.

Ob tej tragični nesreči je treba še enkrat opozoriti, kako zelo nevarni so pijani vozniki. »Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, torej zaznava, predvidevanje in presoja. Zaradi vpliva alkohola se že pri 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom,« je opozoril Robert Perc iz PU Novo mesto.