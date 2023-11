Namesto mlekarne 400 novih stanovanj

Z zasaditvijo prvega drevesa so v kranjski občini počastili začetek gradnje nove stanovanjske soseske Kranjska iskrica. Na več kot dvajset let zapuščenem območju bodo zgradili 400 novih stanovanj, dobrodošla pridobitev pa občino postavlja pred nove izzive. Med pomembnejšimi bodo ureditev novih vrtcev in šol.