#intervju Sandra Torres, švedska profesorica sociologije in gerontologije: Na pokoj ni mogoče več gledati kot na obdobje uresničenih sanj o prostem času

Razvite zahodne družbe se pospešeno starajo, zato nič več ne bo tako, kot je bilo, je prepričana dr. Sandra Torres. Zgolj zaostrovanje pogojev upokojevanja, kar je pogosto edini odgovor politikov na izzive dolgožive družbe, nas ne bo rešilo. Nasprotno, razvnelo bo konflikte in medgeneracijske boje. »Mlade bomo izželi do kosti,« poudarja naša sogovornica. Zato moramo poiskati nove, trajnostne rešitve. Spremeniti moramo pogled na staranje in starost, diferencirati kategorijo »starih«, jih vključiti v družbo in razmisliti, kako sprostiti njihove potenciale. Na nov, zdržen in human način.​