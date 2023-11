Od mošta do vina...

Martinovo je čas, ko se mošt spreminja v vino in potem izgine ... No, vsaj v naši rubriki, kjer pišemo o tem, kako izgine marsikaj. Pa začnimo. V Slatini pri Ponikvi je neznanec iz vinske kleti ukradel okoli 30 litrov mošta. Ki je zdaj verjetno že vino postal ... Na Proseniškem so policisti obravnavali vlom v prostore športnega društva, od koder je neznanec ukradel nekaj alkoholnih pijač. Ali je šlo za vino, policisti ne poročajo. V Kotu na območju Semiča je neznanec vlomil v zidanico in odnesel posodo z okoli 70 litri vina (verjetno še lanska zaloga) in vinogradniške pripomočke. Da bo letos šlo lažje od rok.

… in do 400 kil težke telice

Seveda k vinu sodi še kaj dobrega za pod zob in slovenski tatiči se tudi na tem področju še predobro znajdejo. Pa poglejmo, kaj vse so minuli teden poročali naši policisti. Na Lopati je nekdo ukradel okoli 30 avtocestnih jeklenih stebrov. Kaj ima to z Martinovim, sicer ne vemo, je pa dobro vedeti, da ima nekdo na zalogi nekaj avtocestnih stebrov, nikoli se ne ve, kdaj vam lahko prav pridejo. V Šerovem so ukradli več suhomesnatih izdelkov, kar pa že sodi v kategorijo »jejmo in pijmo«. No, nekega lepega jutra pa so krški policisti opravili ogled kraja vloma v Zabukovju pri Raki, kjer so storilci ponoči iz zajčnika odnesli sedemnajst zajcev.

Na Jakčevi ulici v Novem mestu je nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel rabljeno mikrovalovno pečico. Ker pečene zajce je naslednji dan treba nekje pogreti ... Zmaga pa seveda zgodbica iz Dolenjskih Toplic. Policisti so se oglasili pri nekem tamkajšnjem kmetu, ki je prijavil izginotje okoli štiristo kilogramov težke telice, stari dve leti. Pogrešal jo je že nekaj dni, a je domneval, da je nekako uspela pobegniti iz ograjenega pašnika. »Po nekajdnevnem iskanju je ostala samo še možnost, da so jo ukradli,« so edino logično razlago ponudili policisti.

Ušel jim je v koruzo

Te dni je po spletu zaokrožil posnetek nekega občana, ki se je vozil po Obvozni cesti v Ljubljani, se pravi med Ježico in Šentvidom. Posnel je prizor, kako policijsko vozilo lovi nekega voznika v manjšem temnejšem avtu. Prav zelo filmsko ni bilo, pa tudi končalo se je, vsaj glede na videno, bolj klavrno. Policisti so se namreč nekaj časa še podili za avtom, potem pa je voznik zapeljal s ceste na travnik in po kolovozu med koruzo. Policisti se za njim niso pognali. Zdaj, mi predvidevamo, da se točno vedeli, za koga gre in so ga na drugi strani polja pričakali njihovi kolegi. Uporabniki spleta pa so bolj žleht od nas in so domnevali, da se policistom ni več ljubilo. Tisti malo manj žleht pa, da so samo pazili na državno premoženje in so se ustavili še pravi čas, da ne bi po brezpotjih zaman uničevali policijskega avta.

Natakar Karlo in tajni agent

Kolikor časa je natakar Karlo vlamljal v avtomobile navadnih meščanov Zagreba, je bilo menda še vse v redu. Pač, običajno početje v velikem mestu. No, potem pa se je zapletlo, ko je vlomil v avtomobil tajnega agenta hrvaške obveščevalne službe. Saj ne, da bi pretkani Karlo vedel, koga je izbral za naključno tarčo. Bo pa nosil posledice. Pustimo ob strani, da je tajni agent, zelo nebondovsko, v nezaklenjenem avtu pustil ključe in še torbico z dokumenti in karticami za nemoten vstop v stavbe obveščevalne službe. Ccccc. Kakorkoli že, za ubogim Karlom se je pognalo pol hrvaških vohunov in seveda so ga kmalu prijeli. Te dni so ga tudi obsodili in zdaj bo šel za nekaj mesecev v zapor. Kaj se je zgodilo s hrvaškim Jamesom Bondom, beri vohunom Tomico, pa tamkajšnji mediji ne poročajo.

Pazite, komu kažete sredinca

S kazanjem sredincev pri naših sosedih ni šale. Da ne boste potem rekli, da niste vedeli! No, poučna zgodbica prihaja iz Pakraca, kjer je neki 40-letnik kolegu večkrat pokazal sredinec. Človeku je enkrat le prekipelo in poklical je policijo. Pazite zdaj, ta je 40-letnika prijela in zdaj mu grozi od 700 do kar štiri tisoč evrov kazni ali pa 30 dni zapora. Namreč, Hrvati imajo v kazenskem zakoniku zapisano tudi kaznivo dejanje žaljenje občanov in vznemirjanje na posebej drzen in nedostojen način. Kar stalno kazanje sredinca sigurno je.