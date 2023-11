Tomaž Simonič, sicer nekdanji borec MMA, je v zaporu na Dobu prestajal desetletno zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi poskusa uboja nekdanjega dekleta. Prestal je že okoli 80 odstotkov kazni, potem pa so ga v četrtek, 5. oktobra, z marico in v spremstvu pravosodnega policista peljali na pregled v ljubljanski UKC. Ko so prišli pred vhod stavbe, je pobegnil. Skočil je na skuter, na katerem ga je čakal nek moški. Vse kaže, da je bil torej pobeg zelo dobro organiziran. Slovenska policija je za njim razpisala mednarodno tiralico.

S Generalne policijske uprave smo zdaj prejeli potrditev naše informacije: »Potrdimo lahko, da je bil včeraj, 8. 11. 2023, v Berlinu prijet pobegli zapornik, ki je 5. 10. 2023 pobegnil izpred ORL klinike v Ljubljani. Prijetje je rezultat uspešnega mednarodnega policijskega sodelovanja slovenske in nemške kriminalistične policije ter aktivnega sodelovanja slovenske kriminalistične policije v Evropski mreži za aktivno iskanje oseb - ENFAST. Predaja slovenskim pravosodnim organom je v teku.«