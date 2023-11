Kaki je sadež jeseni in nekoč hrana bogov. Je vitaminska bomba, tako bogata z vitamini, minerali, antioksidanti, da jo vsekakor moramo uvrstiti na jedilnik naše jesenske prehrane. Številne zdravilne lastnosti sestavin, ki jih vsebuje, ugodno vplivajo na naše zdravje in s tem izboljšajo tudi naše počutje, je vsestransko uporaben tako v naravni kozmetiki in v kulinariki.

Raste tam, kjer je vinska trta

Kakijeva domovina je pravzaprav vzhodna Azija, saj izvira iz gora centralne Kitajske, od koder se je razširil na Japonsko, v Korejo, Ameriko in še daleč naprej. Na Kitajskem ga gojijo že več kot tisoč let in so tako razvili več kot 2000 sort. V Evropo so ga prinesli okoli leta 1870 in od tedaj ga pridelujejo povečini v sredozemskih državah. Kaki raste predvsem v krajih, kjer so doma breskve in vinska trta. Raste tudi na Štajerskem, kjer so gorice z vinsko trto. Gojenje kakija tako ni več omejeno samo na Slovensko primorje, Goriško in Vipavsko. Vedno več se ga zasaja tudi v preostalih delih Slovenije. V naše primorje so kaki prinesli v letih pred prvo svetovno vojno in največ ga pridelajo prav v Strunjanski dolini, kjer vsako leto v začetku novembra priredijo Praznik kakijev. Organizatorji obljubljajo tudi letos številna predavanja in delavnice, pa tudi glasbenih dogodkov ob večernih urah ne bo manjkalo. Dogajanje se bo začelo v petek ob 10. uri, ko bodo odprli tržnico kakijev in drugih dobrot, kjer se bo predstavila tudi solinarska družina iz Združenja skupnosti Italijanov Giuseppeja Tartinija Piran.

Kako velik bo največji kaki

Če smo že omenili sol, od 9. do 17. ure bo vse tri dni, torej v petek, soboto in nedeljo, možnost brezplačnega ogleda Centra za obiskovalce Krajinskega parka Strunjan. Slavnostno odprtje praznika in blagoslov kakija bo ob 11. uri. Dve uri pozneje se bo začela v sejni dvorani Talaso Strunjan prva delavnica, in sicer o pridelavi kakija, ob 15. uri pa v isti dvorani o sušenju kakija. Ob 17. uri se bo začelo tekmovanje za največji strunjanski kaki, ob 20. uri pa zabavni program.

V soboto bo med 10. in 16. uro tržnica kakijev in drugih dobrot, od 12. do 14. ure likovna delavnica v organizaciji Združenja skupnosti Italijanov Giuseppeja Tartinija Piran, ob 15. uri pa delavnica o pridelavi in uporabi kakija. V nedeljo se bo praznik začel ob 9. uri s sveto mašo, darovi pa bodo namenjeni prizadetim v poplavi. Poleg tržnice kakijev naj omenimo še srečanje harmonikarjev, ki se bodo v Strunjanu zbrali točno opoldne.

Dnevi bakalaja Postopek priprave bakalaja je dolg in običajno se začne že nekje v morjih severnega Atlantika, kjer se lovi riba po imenu trska. Ribo nato posušijo in nasolijo. Sušena trska se imenuje polenovka in je glavna sestavina bakalaja. Za dober bakala je potrebnih le nekaj kakovostnih sestavin, ki jih izolski gostinci pridobijo iz bližnje okolice. Z malo spretnosti lahko tudi sami pripravite okusen namaz iz polenovke. Brez bakalaja si obiska istrskih restavracij skoraj ne znamo predstavljati. Velja za nepogrešljivo predjed, na Dnevih bakalaja pa boste spoznali, da je lahko veliko več kot to. Izberite eno od izolskih gostilnic ali restavracij in se prepustite prepletu nevsakdanjih okusov in kombinacij. Če ste privrženec tradicionalnega, pa pograbite košček dišečega kruha in si bakala privoščite na običajen način. Sodelujoči ponudniki: Fast Food Veni, gostilna Bujol, gostilna Doro, gostilna Korte, gostilna Manjada, gostilna Ribič, gostilna Sidro, restavracija Kamin, restavracija Marina, restavracija Parangal in gostilna Perla.