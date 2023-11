Nogometaši Olimpije so z zmago na derbiju 15. kroga v prvi slovenski ligi v Celju poskrbeli za mir v hiši in rešili prvenstvo, saj je razmerje na vrhu lestvice zdaj veliko bolj izenačeno. Če bi Celje premagalo Olimpijo, bi Ljubljančanom ušlo na 11 točk razlike, tako pa je razlika zdaj pet točk. Za Olimpijo sta tokrat pesti stiskala tudi prvi zasledovalec Koper (zaostaja 3 točke) in tretji zasledovalec Maribor (zaostaja 9 točk). Olimpija se mora znova otepati očitkov o pomoči sodnikov, tokrat je sporna enajstmetrovka, iz katere so Ljubljančani dosegli edini zadetek na tekmi, saj so v preostalih devetih prvoligaših prepričani, da Vuklišević ni spotaknil Motika.

Olimpija je bila pod hudim pritiskom, saj bi s porazom izpadla iz boja za ubranitev naslova prvaka. Ljubljančani so tokrat na igrišču pokazali več energije kot na prejšnjih tekmah, trener Zoran Zeljković pa se je odločil za spremembo taktike. Olimpija je igro gradila na trdnem obrambnem bloku z razpoloženim vratarjem Denisom Pintolom in hitrih prehodih v napad, kar je pravo nasprotje v primerjavi z lansko sezono, ko je prevladovala igra z veliko posestjo žoge. Na slovenski sceni Olimpija pod vodstvom Zeljkovića na štirih tekmah (tri v prvi ligi in ena v pokalu) sploh še ni prejela zadetka. Če je s taktično disciplino in borbenostjo dvignila kakovost igre v obrambi, kar je sicer osnova za uspeh, pa v oči bode neučinkovitost, saj je v napadu očitno pomanjkanje hitrosti, kreativnosti, samozavesti in nogometne inteligence. »Ne želim igrati na način, kot smo v Celju, a napredek v igri je proces. Prišli bomo do točke, ko bomo igrali bolj napadalno in zmagovali na način, da bodo tudi gledalci zadovoljni,« je obljubil 43-letni ljubljanski strateg Zoran Zeljković, ki ga nov izziv čaka v četrtek ob 21. uri, ko se bo v Stožicah v četrtem krogu konferenčne lige pomeril s Klaksvikom.

Novi trener Celja Damir Krznar je doživel poraz na prvi resnejši preizkušnji. Celjani so sicer pustili boljši umetniški vtis, a so bili neučinkoviti, predvsem pa vso tekmo preveč nervozni, kar je vplivalo na zbranost. Zdaj bo ekipa, ki zelo pogreša poškodovane Kvesića, Matka in Rozmana, pod večjim pritiskom. Iz kakšnega testa je zvezdniška zasedba, ki je za slovenske razmere odlično plačana, bo razvidno že v naslednjih dveh krogih, ko se bodo pomerili z Mariborom in Koprom.

Safet Hadžić je prišel do prve zmage na klopi Kopra s pragmatično igro v Rogaški Slatini, s katero se je utrdil na drugem mestu. Ker je bilo vse podrejeno osvojitvi treh točk, je že po 45 sekundah zamenjal igralca (Žavbi), s katerim je izpolnil pravilo, da mora tekmo začeli vsaj en nogometaš, ki lahko igra za slovensko reprezentanco do 21 let. Maribor je z zmago, ki jo je dosegel po preobratu v Domžalah, tekmecem poslal jasno sporočilo, da še ni odpisan v boju za naslov prvaka. Tokrat je igral na pogon mladega Lorberja in izkušenega Soudanija, ki sta se tudi vpisala med strelce.