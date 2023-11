Udeleženci, med katerim so številni zaviti v palestinske rute, so se zbrali na znamenitem Alexanderplatzu v središču Berlina in vzklikali »osvobodite Palestino«.

K protestom, ki potekajo pod sloganom Zaščitite temeljne demokratične pravice tudi za Palestince, je pozvalo več propalestinskih združenj. Organizatorji so pred protesti sporočili, da pričakujejo približno 2000 udeležencev, policija pa je ocenila, da bi jih lahko prišlo najmanj 10.000. Za zagotavljanje varnosti je napotila približno 1400 policistov, poroča AFP.

Berlin right now. A massive demonstration. Thousands on the street demanding an immediate CEASEFIRE, and an end to the genocide in Gaza. #CeasefireNOWpic.twitter.com/CDiXUsITrH — #CeasefireNow فِداء (@fidaazaanin) November 4, 2023

»Ocenjujemo, da je protestnikov okoli 3500, a še vedno prihajajo,« je dejala tiskovna predstavnica policije.

Policija je že pred protesti opozorila, da bo vsako »zanikanje pravice Izraela do obstoja z antisemitskimi pripombami, spodbujanjem sovraštva, zagovarjanjem nasilja ali terorizma« kaznovano in bo predmet sodnega pregona.

V Italiji protesti tako v podporo Izraelu kot Palestincem

Več tisoč ljudi se je danes v Rimu udeležilo protestnega shoda v podporo Palestincem v Gazi. Protestniki so na trgu Vittorio Emanuele mahali s palestinskimi zastavami in pozivali k bojkotu Izraela. V Milanu pa je potekal shod v podporo Izraelu, ki ga je organizirala skrajno desna Liga, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Protests in support of Palestine took place in Rome on Saturday. They involve students, local trade unions and members of the Palestinian community. About 1.5 thousand people gathered, writes Tag24. pic.twitter.com/hQTMX2k0el — dan mutungi (@dannmuts) November 4, 2023

K protestnemu shodu v italijanski prestolnici je pozvalo več propalestinskih in levičarskih skupin. Nič več denarja za vojne in Izrael, osvobodite Palestino! je pisalo na enem od transparentov. Protestniki so po poročanju avstrijske tiskovne agencija APA pozivali k bojkotu Izraela.

V Milanu pa se je protestov v podporo Izraelu, ki jih je vodil vodja italijanske vladajoče desne Liga Matteo Salvini, udeležilo več sto ljudi, med njimi izraelski veleposlanik v Italiji Alon Bar, italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara in predsednik sosednje dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

»Rad bi se zahvalil Salviniju in celotni italijanski vladi za močno solidarnost, ki so jo v zadnjih tednih izkazali Izraelu. Ta solidarnost nas je globoko ganila in prosimo vas, da nas še naprej odločno podpirate,« je dejal izraelski veleposlanik.

V Iranu množični protesti proti ZDA in Izraelu

V Iranu je danes več tisoč ljudi protestiralo proti ZDA in Izraelu ter v podporo Palestincem na obleganem območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protesti potekajo ob 44. obletnici napada iranskih študentov na ameriško veleposlaništvo v Teheranu, kjer so več kot eno leto zadrževali prek 50 Američanov.

Protestniki so se danes zbrali pred nekdanjim ameriškim veleposlaništvom v Teheranu ter vzklikali gesla proti ZDA in Izraelu. Zažgali so tudi podobo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter ameriško in izraelsko zastavo.

Received numerous videos from Iran. Students and parents report the Islamic regime forcing them into mandatory demos chanting “death to Israel”. Yet, people's response is, “death to the Islamic Republic.” 4 decades of animosity towards Israel and America is now turning against… pic.twitter.com/6QSAomYlL4 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 4, 2023

Protesti so potekali tudi v drugih iranskih mestih, kjer so množice ljudi mahale z iranskimi in palestinskimi zastavami, poročanje iranske tiskovne agencije IRNA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Teheran je izraelsko bombardiranje Gaze označil za »genocid«, Washington pa je kritiziral zaradi njegove močne podpore Izraelu.

Predsednik parlamenta Mohomad Bager Galibaf je danes po poročanju AFP pozdravil Hamasov napad kot prelomnico, ki je spremenila zgodovino. Obenem je ocenil, da razmere nikoli več ne bodo iste, kot so bile pred napadom, »ne glede na to, kaj bosta naredila ZDA in Izrael«.

V Iranu danes sicer obeležujejo 44. obletnico zavzetja ameriškega veleposlaništva v Teheranu, ko so iranski študenti 4. novembra 1979 zajeli in kar 444 dni zadrževali 52 Američanov.

V ameriško veleposlaništvo so vdrli v znak protesta proti odločitvi Washingtona, da odstavljenemu šahu Mohamedu Rezi Pahlaviju dovoli na zdravljenje v ZDA. Šah je oblast prevzel leta 1953 z državnim udarom, ki sta ga orkestrirali britanska in ameriška obveščevalna služba.