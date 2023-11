Simon Popek programski vodja Liffa: Hočem, da me film lopne po glavi in poskuša biti nekaj drugačnega

Ljubljana bo med 8. in 19. novembrom znova zadihala s filmom. V mesto prihaja že 34. edicija ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe, katerega organizacija in izvedba v mestni prestolnici, iz katere počasi izginjajo kinodvorane, postaja vse večji izziv. O prostorski stiski, kinu prijazni mestni infrastrukturi, letošnjih filmih in družbeni odgovornosti kuriranja festivalov smo se pogovarjali s programskim vodjem Liffa Simonom Popkom.