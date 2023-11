»Bend je prostor spoštovanja, solidarnosti, gre za skupnost, kjer en ne more delovati izolirano,« razmišlja predsednik KUD-a Zvočni izviri. Tudi pri drugih stvareh, ki jih počne, ni zadovoljen, dokler vsi solidarnostni parametri niso doseženi. Tovrstno »harmoniziranje« skupnosti na področju podhranjene kulture vsekakor ni lahko delo. »Rajši se bom jaz odpovedal vsem honorarjem in vsem zadevam, kot da bi kdorkoli izvisel pri projektih, festivalih. Ker če sem jaz odgovoren za te stvari, bom odgovornost sprejel do konca,« pravi Tomi Novak. Sicer pri tovrstnih projektih ni podplačan le on. »Vsi smo vedno podplačani. Itak se dela po več vlog hkrati in če bi bila vsaka po nekem kriteriju pravičnosti plačana, potem projekt ne bi obstal. Tudi zaradi tega je solidarnost tu zelo pomembna. Vsi smo podplačani, dajmo biti vsaj med sabo zadovoljni.«

Pot v domišljijo

Tomi Novak je vodenje KUD-a Zvočni izviri iz Nove Gorice prevzel leta 2018. Društvo je lani oktobra praznovalo svojo dvajsetletnico. V njem deluje glasbena šola po programu Zlatka Kaučiča, priznanega tolkalista, improvizatorja in pedagoga. V šoli je eno glavnih vodil osvobajanje, ustvarjanje glasbe zunaj klišejev sodobne popularne produkcije, ki na oder pripelje spontanost, ustvarjalnost in čistost glasbe.

»Glasba človeku odpre pot v domišljijo, deluje tudi meditativno, odpira neka druga prostranstva, ki niso samo v tem bivanju tu. Ena druga plat resničnosti,« poslanstvo glasbe ubesedi Tomi Novak, ki je tudi ustanovitelj glasbenega kolektiva GRUNT. Gre za »nomadsko glasbeno hordo«, ki se potepa, raziskuje in ustvarja v avtohtonih zvočnih krajinah umetniških del. Skozi glasbene kompozicije in produkcijo pa jim daje originalen avtorski pečat.

Intenzivni program šole Zlatka Kaučiča združuje tehniko, improvizacijo, igranje avtorske glasbe, osvajanje koncepta harmonije ter skupinsko delo v Kombovih zasedbah, iz katerih prihajajo glasbeniki, ki v našem in mednarodnem prostoru puščajo pomemben pečat. Trenutno v društvu delujejo štiri zasedbe: Kombo C, Kombo D, Pogum pogumnih in Orkester brez meja – Orchestra senza confini. Člani in članice zasedb so aktivni tudi v samostojnih projektih. KUD Zvočni izviri sicer deluje tudi kot založba in tako poskrbi za izdaje. V dvajsetih letih so izdali devet albumov zasedbe Kombo, zadnji je prejel najvišjo možno oceno pri mednarodni platformi All about jazz. Poleg šole in koncertov društvo izvaja tudi delavnice z vrhunskimi domačimi in tujimi glasbeniki ter utvarja projekte na področju poezije in plesa. Zdaj so prevzeli tudi organizacijo festivala Brda Contemporary Music Festival, mednarodni festival ustvarjalne in improvizirane glasbe. Izvajajo pa tudi koncertni cikel FriFruFra z Društvom ŠIK.

»Naš namen je spodbujati ljudi, mlajše in tudi marginalizirane k temu, da ustvarjajo, nadaljujejo to pot. Naša podpora je hkrati pedagoška in tudi produkcijska, da naredijo korake proti ustvarjanju in življenju, ki bi ga radi imeli kot glasbeniki,« pove predsednik društva.

Glasba ne pozna meja, Kaučičeva tolkalska šola pa je živ dokaz za to, saj ruši meje na različnih nivojih. Z rednimi nastopi v živo po klubih in festivalih Italije preči mednarodne meje, podira pa tudi žanrske in generacijske meje.

»Zasedbe Kombo se ves čas pomlajujejo. Kombo A je bila prva generacija, s katero ostajamo vedno povezani. Jaz sem bil v Kombo B in C,« pojasnjuje Tomi Novak. »Zdaj imamo Kombo D, ki vključuje tudi najmlajše, stare sedem, osem let, pa vse do gospoda Krapeža Marinota, ki bo zdaj praznoval šestdeset let. Smo definitivno medgeneracijski.«

Odmev grajskih zidov

Tako kot v društvu izvire ustvarjalnosti usmerjajo pri mladih glasbenikih, se je tudi umetniška pot Tomija Novaka začela zgodaj in slikovito – v stari graščini.

»Začelo se je v srednji šoli, ko smo začeli pri Klubu goriških študentov delat dogodke, ki so bili zabavno in izobraževalno umerjeni. Pokrivali smo glasbene teme, ki jih mainstream ni pokrival. Delali smo tematske večere, potem sem postal tudi član upravnega odbora. Pa smo začeli delati festivale, tudi Mesto mladih. To je bil kar velik zalogaj, štirinajstdnevni festival v maju. Čez celo poletje smo začeli organizirati tudi poletno sceno. Tam smo se spoznavali z raznimi avtorji, več ali manj glasbenimi. Hkrati smo začeli tudi mi ustvarjati. Začelo se je v stari graščini na Gradišču nad Prvačino, kjer nam je direktor doma upokojencev dal v uporabo stare prostore. Tam smo začeli prve glasbene korake, vaje in koncerte. Zapuščeno graščino, ki bi drugače propadla, smo tudi obnavljali z našimi delovnimi brigadami.«

Zaradi svoje močne želje po glasbi se je Tomi Novak tudi včlanil v šolo Zlatka Kaučiča. Kasneje je to sodelovanje preraslo v njegovo sedanjo funkcijo predsednika KUD-a Zvočni izviri. Nevladniška pot je včasih težka, vključno z iskanjem ravnovesja med vsemi vlogami.

»Najbolj sem ponosen, ko so moji bližnji zadovoljni in je vse v redu,« pripoveduje Tomi Novak. »Ker s takim stanjem, ki je tu, je res težko … pride v navzkrižje z družino, ustvarjanjem, produkcijo, drugim delom in zmanjka časa. Tako se, ker je treba toliko delati, nehote velikokrat zanemarja najbližje.«

Vsekakor pa je Tomi Novak prepričan, da je ta pot prava zanj, saj tudi njegov izvir ustvarjalnosti ne presahne.

»Motivira me svoboda in nek notranji izvir ustvarjalnosti, ki ga ne morem ustaviti. Tako je. To je v meni. Nimam kaj, to je edina pot, da se lahko izrazim.«

Kulturno umetniško društvo Zvočni izviri

KUD Zvočni izviri lahko podprete, kot priporoča Tomi Novak:

»Apeliram, prid'te na koncerte, prid'te pogledat! Boste videli, da vam bo pustilo eno trajno sled v življenju.«

Obrazi nevladnikov

Rubriko Obrazi nevladnikov pripravljamo v sodelovanju s CNVOS, krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Vsak ponedeljek vam prestavimo eno nevladnico ali nevladnika, ki si vsak na svoj način prizadeva, da bi bila naša družba lepša in bolj prijazna.