Po podatkih Civilne zaščite bodo po 17. uri zaradi pričakovanega poslabšanja vremenskih razmer in stanja na vozišču preventivno zaprli cesto Bača pri Modreju-Petrovo Brdo.

Zaradi zemeljskih plazov je zaprta cesta Most na Soči-Tolmin na odseku Most na Soči-Modrej.

Na cesti Železniki-Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila.

Do 4. novembra bo zaradi del pri Topolšici zaprta cesta Šentvid-Šoštanj. Prehajanje skozi zaporo bo omogočeno med 6. in 8. uro ter med 13. in 15. uro. Obvoz bo urejen na relaciji Šoštanj-Velenje -Mislinja-Slovenj Gradec-Otiški vrh-Ravne na Koroškem-Prevalje-Mežica-Črna na Koroškem-Zavodnje in obratno.

Zaradi del bo do 17. ure zaprta cesta Branik-Komen pri Braniku.

Vse do začetka naslednjega tedna se obeta zelo nestanovitno slabo vreme z dežjem, vetrom, razlivanjem voda in plazovi. Priporoča se spremljanje napovedi ter opozoril, saj se lahko prevoznosti na cestah hitro spremenijo oziroma pride do zapor.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si