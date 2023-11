V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi, več kot 750 pa je bilo ranjenih. V tretjem napadu so življenje izgubili najmanj trije Palestinci, številni pa so bili ranjeni. Okoli 120 ljudi je pogrešanih, so po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočile palestinske oblasti v enklavi.

Urad ZN za človekove pravice je v sredo opozoril, da bi izraelski smrtonosni napadi na taborišče glede na število civilnih žrtev in obseg uničenja lahko označili za vojni zločin.

Raketne napade je izraelska vojska ponovno izvedla tudi v okolici bolnišnice Al Kuds. Rdeči polmesec je pred tem sporočil, da te ne bo evakuiral. Po navedbah uradnikov ZN to ne bi bilo mogoče brez ogrožanja življenj bolnikov. Ob tem je Rdeči polmesec mednarodno skupnost pozval, naj nemudoma posreduje ter ustavi izraelske napade in tako prepreči civilne žrtve.

Nadaljujejo se tudi spopadi kopenskih sil izraelske vojske s palestinskim Hamasom.

Po navedbah izraelske vojske je bilo doslej v kopenski operaciji ubitih 17 njenih pripadnikov. Sporočila je tudi, da ji je na severu sicer uspelo prebiti Hamasovo obrambno črto, poroča britanski BBC.

Odkar je Izrael po Hamasovem napadu 7. oktobra pričel s povračilnimi napadi na Gazo, kasneje pa še s kopensko ofenzivo, je na območju življenje izgubilo okoli 8800 ljudi. Številni Palestinci in tuji državljani še vedno čakajo, da bodo Gazo zapustili prek mejnega prehoda Rafa na jugu.

Iz sveta se medtem vrstijo pozivi po humanitarni prekinitvi ognja. V sredo je poziv k »premoru« v Gazi prvič izrazil tudi ameriški predsednik Joe Biden.