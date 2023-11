Prvi nosilec vrhunskega prvenstva je ameriški supervelemojster Fabiano Caruana, drugi na svetovni šahovski lestvici, družbo pa mu delajo še Japonec Hikaru Nakamura, iransko-francoski šahist Alireza Firouzja, Nizozemec Anish Giri in Madžar Richard Rapport, vsi iz prve desetrice na svetovni šahovski lestvici. Na turnirju se merijo pripadniki starejše in mlajše velemojstrske elite, kar stopnjuje dinamiko in napoveduje dramatičnost do zadnje odigrane poteze. Prvi dve mesti namreč vodita na kandidatski turnir naslednje leto v Torontu.

Slovenske barve zastopa velemojster Vladimir Fedosejev (27. nosilec turnirja), ki si po odigranih šestih krogih in osvojenih štirih točkah deli odlično deveto mesto. Zgolj pol točke več ima trenutno vodilna osmerica na čelu z Aleksandrom Predkejem, v Rusiji rojenemu srbskemu šahistu, med katerimi najdemo tudi glavne favorite turnirja. Do konca turnirja je še pet partij, zmagovalci pa bodo tisti z najbolj jeklenimi živci. Ti bodo še kako pomembni, saj je v igri vrtoglavih pol milijona ameriških dolarjev, ki se bodo delili med najboljše. Zmagovalec turnirja bo odšel domov bogatejši za kar 80.000 dolarjev.

V ženski konkurenci lahko spremljamo nastope 50 igralk, od katerih jih je kar 16 z najvišjim velemojstrskim naslovom. Prva nosilka je Aleksandra Gorjačkina (druga na svetovni šahovski lestvici), letošnja zmagovalka svetovnega pokala in tiha favoritinja spektakla na otoku Man. Imela bo vsekakor težko nalogo, saj so po lovoriko in vstopnici za kandidatski turnir prišla še druga zveneča imena svetovnega ženskega šaha (Kostenjuk, sestri Muzičuk, Paehtz, Tan…). Po polovici turnirja se v samostojnem vodstvu nahaja ukrajinska velemojstrica in nekdanja slovenska reprezentantka Ana Muzičuk.

Tako Gorjačkina kot Muzičukova svoji vstopnici za kandidatski turnir že imata, osvojili sta ga na letošnjem svetovnem pokalu za ženske, kar pomeni, da bosta v odločilnem delu turnirja lahko igrali precej bolj neobremenjeno in sproščeno. Takšen pristop pa velikokrat lahko pripomore k dobrim rezultatom. Drugo in tretje mesto zasedata mladi igralki Vaishali Rameshbabu (Indija) in Assaubayeva Bibisara (Kazakhstan). Slednja je najvišje rangirana mladinka na svetovni šahovski lestvici. Četverico s 4,5 točke v družbi z Gorjačkino zaključuje nekdanja svetovna prvakinja Antoaneta Stefanova (Bolgarija).

Zdaj 44-letna šahistka večino časa nameni materinstvu in poklicni karieri, toda očitno je ljubezen do šaha še vedno močno prisotna v njenem življenju. Njene bogate šahovske izkušnje in zadostna šahovska motivacija ji omogočata, da se še vedno povsem enakopravno kosa z mlajšimi nasprotnicami. Kot je že dolgo v praksi, je ženski nagradni sklad praviloma vsaj polovico nižji od moškega. Na tokratnem prvenstvu na britanskem otoku Man se bodo dekleta potegovala za nagradni sklad v višini 140.000 ameriških dolarjev, pri čemer bo zmagovalka domov odnesla 25.000 dolarjev.